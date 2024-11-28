"تنوير"في مليحة: احتفال بالموسيقى والفن تحت سماء الصحراء

كانت الأمسية الأولى للمهرجان بداية رائعة لفعاليات الحدث، حيث ألقت الشيخة بدور كلمة مؤثرة، تزامنت مع أنغام موسيقية رائعة لعازفة الكورا السنغالية سيني كامارا. وقد كانت كلماتها تتردد بعمق في الأجواء:

"إن تنوير ليس مجرد مهرجان؛ بل هو دعوة لإيقاظ النور داخلنا. فمن خلال المحبة والتسامح والاتحاد، نزرع بذور واقع جديد ونشهد بناء وعي ووجدان، يتحول من خلاله الجفاء إلى وصل، والخوف إلى تعاطف وتراحم، وهنا على أرض مليحة المباركة، لا نجتمع بالمصادفة، وإنما عمداً مع سبق الإصرار، لنحمل شعلة النور، ونلهم جميع المجتمعات لصناعة التغيير الإيجابي المطلوب".

عروض من الطراز العالمي.