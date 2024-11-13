تفاعل ساحر بين غزال نارا ومقيمة في دبي يجتاح وسائل التواصل

في مقطع فيديو انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطت المقيمة في الإمارات العربية المتحدة وصانعة المحتوى "ديفيا بريمشاند" تفاعلاً مؤثراً مع الغزلان المنحنية الشهيرة في نارا في اليابان.

ويُظهر الفيديو، الذي حصد حتى الآن أكثر من 19 مليون مشاهدة حول العالم أحد الغزلان الشهيرة في مدينة نارا وهو ينحني استجابة لإشارة ديفيا، مما أدى إلى خلق اتصال سحري بين الثقافات أثار إعجاب الجماهير على مستوى العالم.

ديفيا، وهي مهاجرة هندية تبلغ من العمر 25 عاماً من دبي، تشارك مغامراتها في السفر بشكل متكرر على إنستغرام تحت اسم (@divsglam). وقد حظيت منشوراتها الأخيرة من اليابان بشعبية خاصة، لكن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه غزال نارا هو الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي.

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