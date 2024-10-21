تصاميم عمر القرق تعزز التراث العربي خلال أسبوع دبي

يعود المصمم عمر القرق، مؤسس استوديو تصميم الأثاث (مودو ميثود) MODU Method، للمشاركة في معرض مصممي الإمارات العربية المتحدة ضمن أسبوع دبي للتصميم، الذي ينطلق في 5 نوفمبر. يشعر القرق بالإنجاز، إذ تمثل هذه المشاركة لحظة اكتمال لمسيرته المهنية. فبعد أن أطلق علامته الخاصة للمرة الأولى في هذا المعرض خلال السنوات السابقة، يعود الآن بدور القيّم على النسخة الخامسة من هذا الحدث المرموق.

يشتهر القرق بدمجه المتميز بين الإبداع والمجتمع والفعالية الوظيفية في تصميماته، وقد حصد شهرة عالمية لنهجه المتأني والمدروس، حيث تتبع الأشكال الوظيفية الأهداف والغرض المطلوب.

يواصل عمر القرق، الذي صقل مهاراته المعمارية من خلال تجاربه الشخصية وتوجيهات عائلته، بالإضافة إلى خبراته المكتسبة من الخارج، إدارة (مودو ميثود) MODU Method إلى جانب أعمال عائلته. تستمد تصاميمه إلهامها من التراث العربي العريق وفن رواية القصص، وتتميز بأسلوب عملي يحل المشاكل مع الحفاظ على جاذبيتها الجمالية.

بصفته أميناً لنسخة معرض الإمارات للمصممين 5.0، سيقود القرق 30 مصمماً ناشئاً تحت شعار "لحظات ملهمة من الهدوء"، حيث يهدف إلى تشجيع الجمهور على الهدوء والتفاعل مع الأشياء الوظيفية التي تحمل صدى عاطفياً وتجسد التصميم المدروس والمفيد.

ويقام المعرض في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من أسبوع دبي للتصميم، وسيكون أحد أبرز الأحداث في داون تاون ديزاين، حيث يوفر للمصممين المتحمسين فرصة للهدوء وإبطاء السرعة في عالم اليوم سريع الوتيرة.