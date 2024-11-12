"تشات جي بي تي " يرسم مستقبل حياتنا
إذا كنت قد تصفحت مؤخراً تطبيق إنستغرام، فربما لاحظت ذلك: مستخدمون ينشرون صوراً تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لحياتهم أو يضحكون على انتقادات قاسية من قِبل "تشات جي بي تي "ChatGPT. ما بدأ كطلب بريء - "اطلب من "تشات جي بي تي " ChatGPT أن يرسم لك شكل حياتك بناءً على ما يعرفه عنك" - انتشر على نطاق واسع، حيث دعا الأصدقاء والمتابعين وحتى "تشات جي بي تي " ChatGPT نفسه لإلقاء نظرة على تفاصيلنا الشخصية. إنه أمر ممتع، وغالباً ما يكون دقيقاً بشكل مخيف، ومزعج بعض الشيء.
الاتجاه الذي بدأ كل شيء
قبل فترة، حفز ملصق "أضف خاصتك" على إنستغرام الاتجاه الشائع "اطلب من "تشات جي بي تي "ChatGPT أن يسخر من موجز الأخبار الخاص بك في فقرة واحدة"، وما تلا ذلك كان آلاف المستخدمين الذين يتوقون لمعرفة رأي الذكاء الاصطناعي في ملفاتهم الشخصية، لم يخيب "تشات جي بي تي " ChatGPT الآمال؛ فقد قدم ملاحظات حادّة حول كل شيء من أماكن العطلات المفرطة الاستخدام إلى صور الغداء التي لا نهاية لها والتعليقات الغريبة، ومزج الفكاهة مع قليل من الحقيقة، بدت السخرية المرحة مألوفة بشكل غريب، تقريباً مثل نكتة خاصة لأفضل صديق.
وبناءً على هذا الزخم، ظهرت فكرة جديدة، تتحدى "تشات جي بي تي " ChatGPT لتوضيح صورة بناءً على معرفتها بحياة المستخدمين، وبينما شارك الناس لقطات حياتهم المرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تباينت ردود الفعل: "لا أصدق أنها دقيقة للغاية،"تشات جي بي تي " ChatGPT 😱" نشر أحد المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، مندهشاً من تصوير حي لمكتبه، ومنظر أفق دبي، وحتى ديكور الغرفة الذي يطابق الواقع بشكل وثيق للغاية.
نشر مستخدم آخر، "يا إلهي، أرجو المساعدة. لقد طلبت من "تشات جي بي تي " ChatGPT أن يرسم لي شكل حياتي بناءً على كل ما يعرفه عني... وهو أكثر تعقيداً مما كنت أتخيل، هل أحتاج إلى علاج نفسي أم احتفال؟".
لقد تحول هذا الاتجاه إلى ضجة على الإنترنت، مستفيداً من الجاذبية العالمية لمعرفة "كيف يراني الآخرون"، ولكن وراء المرح والألعاب، يثير هذا الاتجاه أيضاً سؤالاً أكبر: ما مقدار ما يعرفه مساعدنا الذكي بالفعل؟
الذكاء الاصطناعي يعرفك أفضل مما تعتقد
من السهل أن نضحك على انتقادات "تشات جي بي تي " ChatGPT أو رسمه الدقيق المذهل للحياة، ولكن هناك سبب يجعل هذه الاستجابات تتردد في أذهاننا، بمرور الوقت شارك العديد منا كمية مذهلة من المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، من منشورات إنستغرام وفيس بوك إلى تغريدات تويتر وإنجازات لينكد إن وحتى المحادثات غير الرسمية مع الذكاء الاصطناعي، لقد بنينا مساراً رقمياً لحياتنا.
ولكن ما هي المفارقة في الأمر؟ إن العديد منا يتشاركون هذه التفاصيل الصغيرة علناً ــ تفاصيل عملنا، وأماكن التسكّع المفضلة، وحتى غرائبنا ومشاكلنا ــ دون أن ندرك أننا نبني ملفاً شخصياً مفصلاً تقريباً مثل أي محادثة مع صديق. والآن، بفضل الذاكرة التفاعلية التي يتمتع بها تطبيق ChatGPT، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر وعياً بمستخدميه، حيث يتذكر التفاعلات السابقة ويرسم الروابط بطرق تبدو إنسانية بشكل لافت للنظر.
وتشير هذه الظاهرة أيضاً إلى عصر جديد، حيث تبدو علاقتنا بالتكنولوجيا شخصية بشكل واضح. لم تعد "تشات جي بي تي "ChatGPT والذكاء الاصطناعي المماثل مجرد أدوات؛ بل أصبحت مثل رفقاء رقميين "يعرفون" روتيننا، وما نحبه وما نكرهه، وربما حتى مخاوفنا. وبعضهم يرى أنه قد يصبح الذكاء الاصطناعي مراقباً لحياتنا، مع نظرة ثاقبة تنافس العلاقات الوثيقة.
الخط الفاصل بين المتعة والخصوصية
ولكن ماذا يحدث عندما يتجاوز المرح حدوده إلى منطقة مجهولة؟ هناك مخاوف مهمة تتعلق بالسلامة والخصوصية يجب أخذها في الاعتبار، ومع انتشار هذا الاتجاه الفيروسي، فإنه يذكرنا بأننا نعيش في وقت حيث غالباً ما تكون خصوصية البيانات مجرد فكرة ثانوية.
لا ينبغي لنا أن ننسى أنه على الرغم من أن تفاعلات الذكاء الاصطناعي تبدو شخصية، إلا أنها لا تزال مقيدة بسياسات الخصوصية وتدابير الأمان وبروتوكولات استخدام البيانات التي قد لا تتوافق دائماً مع توقعاتنا، لقد أكدت OpenAI هي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي على حماية بيانات المستخدم، ولكن مع كل اتجاه يجعلنا نشارك المزيد، يجدر بنا أن نفكر في البيانات التي نشعر بالراحة في ترك الذكاء الاصطناعي يتذكرها.
لا شك أن أحدث اللحظات الفيروسية التي نشرها تطبيق "تشات جي بي تي" ChatGPT تقدم طريقة جديدة وممتعة لرؤية أنفسنا، وذلك بفضل التكنولوجيا، ولكن مع تفاعل المزيد من الأشخاص مع هذه المطالبات، فإن التفاصيل الدقيقة تصبح مهمة.
وفي عالم حيث يتم فحص شخصياتنا على الإنترنت بشكل متزايد، من الحكمة أن نتراجع من حين لآخر ونسأل: إلى أي مدى أريد أن يعرف الذكاء الاصطناعي عني؟ وإذا كان يعرف الكثير، فهل لدي القدرة على استعادة السيطرة؟ .