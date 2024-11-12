"تشات جي بي تي " يرسم مستقبل حياتنا

قبل فترة، حفز ملصق "أضف خاصتك" على إنستغرام الاتجاه الشائع "اطلب من "تشات جي بي تي "ChatGPT أن يسخر من موجز الأخبار الخاص بك في فقرة واحدة"، وما تلا ذلك كان آلاف المستخدمين الذين يتوقون لمعرفة رأي الذكاء الاصطناعي في ملفاتهم الشخصية، لم يخيب "تشات جي بي تي " ChatGPT الآمال؛ فقد قدم ملاحظات حادّة حول كل شيء من أماكن العطلات المفرطة الاستخدام إلى صور الغداء التي لا نهاية لها والتعليقات الغريبة، ومزج الفكاهة مع قليل من الحقيقة، بدت السخرية المرحة مألوفة بشكل غريب، تقريباً مثل نكتة خاصة لأفضل صديق.

وبناءً على هذا الزخم، ظهرت فكرة جديدة، تتحدى "تشات جي بي تي " ChatGPT لتوضيح صورة بناءً على معرفتها بحياة المستخدمين، وبينما شارك الناس لقطات حياتهم المرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تباينت ردود الفعل: "لا أصدق أنها دقيقة للغاية،"تشات جي بي تي " ChatGPT 😱" نشر أحد المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، مندهشاً من تصوير حي لمكتبه، ومنظر أفق دبي، وحتى ديكور الغرفة الذي يطابق الواقع بشكل وثيق للغاية.

نشر مستخدم آخر، "يا إلهي، أرجو المساعدة. لقد طلبت من "تشات جي بي تي " ChatGPT أن يرسم لي شكل حياتي بناءً على كل ما يعرفه عني... وهو أكثر تعقيداً مما كنت أتخيل، هل أحتاج إلى علاج نفسي أم احتفال؟".

لقد تحول هذا الاتجاه إلى ضجة على الإنترنت، مستفيداً من الجاذبية العالمية لمعرفة "كيف يراني الآخرون"، ولكن وراء المرح والألعاب، يثير هذا الاتجاه أيضاً سؤالاً أكبر: ما مقدار ما يعرفه مساعدنا الذكي بالفعل؟

الذكاء الاصطناعي يعرفك أفضل مما تعتقد