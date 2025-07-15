ترقب كبير لـ "كولي": "راجنيكانث" و"لوكيش كاناجاراج" يشعلان الشاشة في 2 أغسطس

من المقرر أن يتم إطلاق تريلر أحد أكثر الأفلام الهندية المنتظرة لهذا العام،"كولي" Coolie، بطولة مجموعة من النجوم مثل راجينيكانث، وناغارجونا، وعامر خان، وأوبيندرا، وسوبين شاهر، وشروتي حسن، في الثاني من أغسطس، وفقًا لمخرج الفيلم لوكيش كاناجاراج.
قال كاناجاراج في مقابلة حديثة مع هوليوود ريبورتر إنديا : "أريد تقديم عرض ترويجي، ثم الفيلم. أي شيء أكثر من ذلك سيكون بمثابة هدية تذكارية".
الفيلم التاميلي، الذي سيُعرض أيضًا باللغات التيلجو والهندية والكانادا والمالايالامية، ممول من قبل شركة صن بيكتشرز المملوكة لقطب الإعلام كالانيثي ماران، وتبلغ تكلفته ما بين 3500 مليون و4000 مليون روبية (ما بين 150 مليون و172 مليون درهم تقريبًا).
كاناجاراج، الذي أنتج أفلامًا ناجحة مثل "فيكرام" مع كمال حسن وفيجاي سيثوباتي وفهد فاسيل، و "ماستر وليو" مع فيجاي، يُفضل عدم الإفصاح عن الكثير حول الفيلم. منذ فيلمه الأول "مانجارام" (2017)، لم يُواجه أي إخفاق في مسيرته حتى الآن.
المخاطر كبيرة، ولا أحد يدرك ذلك أكثر من كاناغاراج، المصرفي الذي عمل قبل دخوله عالم صناعة الأفلام. اندلع الجدل عندما سُرّبت مشاهد أكشن صُوّرت مع ناجارجونا على الإنترنت العام الماضي. وكان كاناغاراج قد صرّح حينها بأن التسريب أضاع أكثر من شهرين من العمل الدؤوب.
ولهذا السبب، قال إن وحدة الفيلم قررت الالتزام بلقطات النجوم الرئيسيين في فيلم Coolie في المعاينة التي تم الكشف عنها قبل 100 يوم من الموعد المقرر لعرضه في دور السينما في 14 أغسطس.
قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت
سيُعرض فيلم "كولي" بالتزامن مع فيلم الأكشن "الحرب 2" للنجمين هريثيك روشان وإن تي راما راو جونيور في الهند وحول العالم. ورغم أن كاناجاراج غير متأكد مما إذا كان "كولي" سيكون أول فيلم تاميلي يكسر حاجز الـ 1000 كرور روبية في شباك التذاكر، وهو أمرٌ شائعٌ في أوساط السينما، إلا أنه مُصرّ على أمرٍ واحد. ونقلت عنه صحيفة "هوليوود ريبورتر إنديا" قوله: "ما أضمنه هو قيمة تذكرة الـ 150 أو 200 روبية التي يدفعها الناس لمشاهدة الفيلم"، مُضيفًا أن أجره عن الفيلم بلغ 500 مليون روبية.
كان ظهور نجم بوليوود عامر خان كضيف شرف في الفيلم من أبرز نقاطه. يُعاد لمّ شمل راجينيكانث وخان على الشاشة لأول مرة منذ ثلاثة عقود منذ فيلم "Aatank hi aatank" . كشف خان السرّ في مقابلة حديثة، كاشفًا أن دوره سيكون في الجزء الثاني من الفيلم. لاحقًا، أصدرت شركة "صن بيكتشرز" ملصقًا لخان، مشيرةً إلى أن دوره يحمل اسم "Dahaa".
كما أكد كاناغاراج في المقابلة أن ظهوره الأول في بوليوود سيكون مع خان في وقت ما من العام المقبل. وقال: "إنه فيلم هندي، ولكنه موجه لجمهور عالمي. لقد تحدثتُ أنا والسيد عامر عنه كثيرًا، خاصةً خلال تصوير فيلم كولي ". وأضاف: "أعلم أن أفلامه تختلف اختلافًا جوهريًا عن أفلامي، لكن تعاوننا سيُسهم في ابتكار نوع جديد من الأفلام".
يعود أنيرود رافيشاندر، ابن شقيق راجنيكانث الذي تعاون مع مخرج فيلم "ماستر" و "فيكرام" و "ليو" ، كملحن موسيقى فيلم "كولي ". يتولى جيريش جانجاداران مهمة التصوير السينمائي، بينما يتولى فيلومين راج مهمة المونتاج.
صدرت أول أغنية منفردة من الفيلم، "تشيكيتو" ، على الإنترنت قبل بضعة أسابيع، وسرعان ما أصبحت من أكثر الأغاني استماعًا ومشاهدةً على يوتيوب. أما أغنية "مونيكا..." ، ثاني أغاني الفيلم، فقد حصدت أكثر من 13 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام على يوتيوب.
سيُعرض الفيلم باللغة الهندية تحت عنوان "كولي: ذا باورهاوس" ، على عكس عنوانه السابق " ماجادور" . استُخدم اسم "كولي" في العديد من الأفلام الهندية، سواءً فيلم أميتاب باتشان الكلاسيكي عام ١٩٨٣، أو فيلم غوفيندا الكوميدي "كولي رقم ١" (١٩٩٥)، والذي أُعيد إنتاجه بعد ٢٥ عامًا، وكان من بطولة فارون دهاوان.