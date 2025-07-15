ترقب كبير لـ "كولي": "راجنيكانث" و"لوكيش كاناجاراج" يشعلان الشاشة في 2 أغسطس

من المقرر أن يتم إطلاق تريلر أحد أكثر الأفلام الهندية المنتظرة لهذا العام،"كولي" Coolie، بطولة مجموعة من النجوم مثل راجينيكانث، وناغارجونا، وعامر خان، وأوبيندرا، وسوبين شاهر، وشروتي حسن، في الثاني من أغسطس، وفقًا لمخرج الفيلم لوكيش كاناجاراج.

قال كاناجاراج في مقابلة حديثة مع هوليوود ريبورتر إنديا : "أريد تقديم عرض ترويجي، ثم الفيلم. أي شيء أكثر من ذلك سيكون بمثابة هدية تذكارية".