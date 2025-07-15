"ترافيس سكوت"بأبوظبي: أسطورة الهيب هوب تشعل مسرح الاتحاد بأجواء مبهرة

أعلن نجم الراب العالمي ترافيس سكوت رسميًا عن إضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى محطات جولته العالمية لعام 2025 "CIRCUS MAXIMUS"، في عودة طال انتظارها لنجم الهيب هوب إلى دولة الإمارات. ومن المقرر أن يحيي سكوت حفله في "الاتحاد بارك" بجزيرة ياس يوم السبت الموافق 15 نوفمبر.

ويُقام الحفل برعاية وتنظيم "لايف نيشن الشرق الأوسط"، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة "ميرال"، كجزء من جولة عالمية محدودة تشمل ست دول فقط، وتنطلق في 11 أكتوبر من جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. وتشمل الجولة أيضًا مدنًا عالمية مثل دلهي، سيول، سانيا، طوكيو — والآن، أبوظبي.

ومن المتوقع أن يجتذب الحفل جمهورًا كبيرًا من مختلف أنحاء المنطقة، حيث يتطلع عشاق سكوت للاستمتاع بعرضه الحي الذي يتحدى الأنماط الموسيقية التقليدية، مع تقديم أبرز الأغاني من ألبومه الشهير "UTOPIA" ونجاحات أخرى من أرشيفه الموسيقي الواسع. ويُعرف ترافيس سكوت بعروضه الحية التي تتسم بالإبداع والطاقة العالية والإبهار البصري.

كانت جولة "CIRCUS MAXIMUS" قد انطلقت لأول مرة في أكتوبر 2023، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية. حيث قدّم خلالها سكوت 76 عرضًا نفدت تذاكرها بالكامل في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وأستراليا، ونيوزيلندا. وقد حطمت الجولة الأرقام القياسية لتصبح الأعلى دخلًا في تاريخ جولات الراب، بإيرادات بلغت 209.3 مليون دولار، مع بيع أكثر من 1.7 مليون تذكرة.

وتُعد جولة عام 2025 امتدادًا لهذا النجاح الكبير، حيث اختار ترافيس مجموعة محدودة من المدن الدولية ليقدم فيها عروضًا حصرية ضمن جولته الجديدة.

معلومات التذاكر:

تبدأ المبيعات المسبقة لتذاكر عرض أبوظبي من خلال لايف نيشن يوم الخميس 17 يوليو في الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الجمعة 18 يوليو في الساعة 11:59 صباحًا. أما المبيعات العامة فستبدأ يوم الجمعة 18 يوليو عند الساعة 12 ظهرًا، عبر موقعي travisscott.com وLiveNation.me.