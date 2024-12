تداعي الذكريات في رحيل "ذاكر حسين": أسطورة الطبلة وأيقونة الفن الخالدة

لم يكتف حسين بكونه عازف طبلة بارعاً، بل تجاوز ذلك ليصبح فناناً شاملاً. فقد خاض عالم التمثيل، وشارك في أفلام مثل (هيت آند دست) "Heat and Dust" عام 1983 و(ذا برفكت مردر) "The Perfect Murder" عام 1988. ولم يقتصر دوره على التمثيل، بل امتدّ إلى تأليف الألحان لأفلام مثل (إن كاستدي) "In Custody" و(فانابراستام) "Vanaprastham". ولم يتوان عن خوض تجربة الإعلانات، حيث قدّم إيقاعاته الساحرة في إعلان شاي "واه تاج" في التسعينيات، بشعره الكثيف الذي يتراقص مع إيقاع الطبلة. ويقول "أكيل حسن"، المتخصص في الإعلانات والمقيم في دبي: "يبدأ الإعلان بمقطوعة موسيقية سريعة على الطبلة، تثير الحماس قبل أن يظهر حسين ويتحدث. هكذا تم تقديم شاي تاج محل كعلامة تجارية جديدة في الهند في أواخر الثمانينيات والتسعينيات. عندما شاهدت الإعلان لأول مرة، وكان قد عُرض من قبل عدة مرات، لكن الشيء الأكيد هو أن الجميع، صغاراً وكباراً، أغنياء وفقراء، مُحبي الموسيقى وغيرهم، تعلق بأذهانهم شعار "واه تاج!"، وبالتالي عرفوا العلامة التجارية التي يمثلها".