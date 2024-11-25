تحية "أديل" لابنها وخطيبها تلامس قلوب الجمهور في "لاس فيغاس"
في ختام ليلتها الأخيرة بـ"لاس فيغاس"، وجّهت النجمة "أديل" تحية مُفعمة بالحب لابنها "أنجيلو" وخطيبها "ريتش بول"، حسبما أفاد موقع "إي! أونلاين" (E! Online).
وقالت: "لأجل ابني، اخترت الإقامة الفنية في مكان واحد، ربما لأنني لا أحبّذ كثرة التنقل والسفر، لكنّ هذا القرار كان الأمثل للحفاظ على حياة طبيعية لابني، وقد نجحت في ذلك".
وأردفت "أديل"، التي تشارك حضانة "أنجيلو" مع طليقها "سيمون كونيكي": "رغم سعادتي بهذا القرار، إلا أنني أتطلع لقضاء المزيد من الوقت معه، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، فهو لا يستطيع القدوم معي دائماً. أحبّك كثيراً يا صغيري".
وخلال ظهورها الأخير على مسرح الكولوسيوم في "قصر القيصر" (Caesars Palace) في عرض "ويكندز مع "أديل"" (Weekends With Adele)، أثنت "أديل" على خطيبها قائلة: "إلى رفيق دربي "ريتش"، شكراً لك لأنك دائماً ما تمنحني الثقة والإلهام لأفعل كل ما أطمح إليه. لقد مررت بلحظات من التعب والإرهاق، لكنّك كنت سندي".
وأشارت "أديل"، التي انطلقت إقامتها الفنية في لاس فيغاس في نوفمبر 2022 بعد تأجيل دام لعدة أشهر، إلى أنّها شعرت "بالامتنان" لحضور "سيلين ديون" أحد عروضها "ويكندز مع أديل" (Weekends With Adele) في أكتوبر الماضي.
وتابعت "أديل": "لقد غمرتني الدموع طوال الأسبوع، لقد كانت لحظة فارقة في مسيرتي، فوجود "سيلين ديون" بين الجمهور كان الدافع الأهم وراء رغبتي في إقامة هذه الحفلات".
وكانت النجمة قد كشفت سابقاً عن نيتها أخذ استراحة من الغناء بعد انتهاء إقامتها الفنية، حيث صرّحت في مقابلة سابقة، بحسب موقع "إي! أونلاين" (E! Online): "أمامي 10 عروض لأقدمها، وبعدها سأختفي عن الأنظار لفترة طويلة، لكنّكم ستبقون في قلبي طوال فترة غيابي".