تحية "أديل" لابنها وخطيبها تلامس قلوب الجمهور في "لاس فيغاس"

وكانت النجمة قد كشفت سابقاً عن نيتها أخذ استراحة من الغناء بعد انتهاء إقامتها الفنية، حيث صرّحت في مقابلة سابقة، بحسب موقع "إي! أونلاين" (E! Online): "أمامي 10 عروض لأقدمها، وبعدها سأختفي عن الأنظار لفترة طويلة، لكنّكم ستبقون في قلبي طوال فترة غيابي".