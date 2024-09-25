تذاكر حفل "كولدبلاي"من منصات غير معتمدة ملغاة
أعرب المعجبون في جميع أنحاء الإمارات والشرق الأوسط عن حماسهم بعد الإعلان عن حفل حصري لفرقة كولد بلاي في أبو ظبي.
"من المقرر أن تقدم الفرقة الحائزة على جائزة جرامي عرضاً لمرة واحدة فقط في 11 يناير 2025، في استاد مدينة زايد الرياضية، كجزء من جولتها العالمية 'ميوزك اوف ذا سيرفيس 2025'. نظراً لأن هذا سيكون عرضهم الوحيد في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تُباع التذاكر بسرعة.
تبدأ مبيعات التذاكر المسبقة في 25 سبتمبر، ويستعد التواقون لحضور هذا الحفل من مختلف أنحاء المنطقة بالفعل لتأمين مقاعدهم. ويخطط البعض للسفر من أماكن بعيدة مثل البحرين فقط لحضور هذا الحدث المرتقب.
ومع ذلك، يتعين على مقيمي دولة الإمارات توخي الحذر عند شراء التذاكر، حيث أصدر المنظمون في الدولة تحذيراً بشأن الشراء من بائعين غير مرخصين.
"على سبيل المثال، أوضحت منصة التذاكر الرسمية "تيكت ماستر" أن التذاكر التي يتم شراؤها من بائعين غير معتمدين مثل "فياجوجو" و"ستاب هاب" و"غرينت هاب" و"دوبيزل" لن تكون صالحة للدخول و'ستُلغى."
إن شراء التذاكر من المنصات المعتمدة سيساعد في تجنب خطر التذاكر غير الصالحة أو باهظة الثمن - وهو الأمر الذي يحدث حالياً في الهند، حيث تباع تذاكر "في اي بي" لحفل "كولد بلاي" بمبلغ يصل إلى 27000 درهم إماراتي في فيا جوجو، وهي زيادة مذهلة بنسبة 1655 في المائة عن سعرها الأصلي البالغ 1537.48 درهم إماراتي.
حتى التذاكر القياسية، التي كان سعرها الأصلي 2500 روبية (109.82 درهم إماراتي) يتم إعادة بيعها بما يصل إلى 15 ألف روبية (658.93 درهم إماراتي) على منصات إعادة البيع مثل فياجوجو وجيجسبير - وهو ما يمثل زيادة في السعر بنسبة 500 في المائة.
ولا تقتصر مشكلة بيع التذاكر بأسعار باهظة على المواقع الإلكترونية فحسب. ففي الهند حيث طرحت التذاكر للبيع في وقت سابق من هذا الأسبوع، يحاول الأفراد الذين اشتروا تذاكر في اي بي مقابل 35 ألف روبية (حوالي 1537 درهماً إماراتياً) إعادة بيعها مقابل 300 ألف روبية (13178 درهماً إماراتياً).
وذكرت شركة تيكيت ماستر على موقعها الإلكتروني: 'يحق لنا مصادرة التذكرة إذا قمت بإعادة بيعها أو محاولة إعادة بيعها'.
يعتبر بيع التذاكر مرة أخرى بدون إذن خطي من المنظمين غير قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.