تذاكر حفل "كولدبلاي"من منصات غير معتمدة ملغاة

إن شراء التذاكر من المنصات المعتمدة سيساعد في تجنب خطر التذاكر غير الصالحة أو باهظة الثمن - وهو الأمر الذي يحدث حالياً في الهند، حيث تباع تذاكر "في اي بي" لحفل "كولد بلاي" بمبلغ يصل إلى 27000 درهم إماراتي في فيا جوجو، وهي زيادة مذهلة بنسبة 1655 في المائة عن سعرها الأصلي البالغ 1537.48 درهم إماراتي.