تحدي دبي للياقة: الرياضة اليومية مفتاح للفوز بجوائز مذهلة

بدأ هذا التحدي السنوي الذي يستمر شهراً في عام 2017، وشارك فيه أكثر من 2.4 مليون مشارك في العام الماضي. ووفقاً للموقع الرسمي للتحدي: "سيقدم تحدي دبي للياقة مجموعة متنوعة من الفعاليات في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى التدريبات المجانية والبطولات المثيرة وفرص الصحة واللياقة، ممّا يلهم جميع سكان دبي للحفاظ على نشاطهم وحيويتهم".