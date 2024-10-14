تحدي دبي للياقة: الرياضة اليومية مفتاح للفوز بجوائز مذهلة
تسعى دبي دوماً إلى التميز، ويتجلي ذلك بوضوح من خلال التزامها بتشجيع الناس على الانضمام إلى تحدي دبي للياقة البدنية السنويّ.
أعلن تحدي دبي للياقة البدنية عن فرصة للفوز برحلة لشخصين وإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق أربع نجوم، بالإضافة إلى قسيمتين بقيمة 1000 درهم لكل منهما من "سن آند ساند سبورتس"، ودخول حصري إلى فعالية "دبي رن"، لمن يسجل قبل 25 أكتوبر.
الفكرة الأساسية للتحدي بسيطة: عليك قضاء 30 دقيقة يومياً في ممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً.
تم إطلاق هذه المبادرة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف إلهام الناس لاعتماد أسلوب حياة صحي ونشط.
بدأ هذا التحدي السنوي الذي يستمر شهراً في عام 2017، وشارك فيه أكثر من 2.4 مليون مشارك في العام الماضي. ووفقاً للموقع الرسمي للتحدي: "سيقدم تحدي دبي للياقة مجموعة متنوعة من الفعاليات في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى التدريبات المجانية والبطولات المثيرة وفرص الصحة واللياقة، ممّا يلهم جميع سكان دبي للحفاظ على نشاطهم وحيويتهم".
للتسجيل، قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني dubaifitnesschallenge.com