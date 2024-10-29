تحديث ذكاء "آبل" يصل الإمارات مع ميزات جديدة

إذا كان لديك الأجهزة المذكورة أعلاه، فما عليك سوى تعيين لغتك الأساسية إلى اللغة الإنجليزية الأمريكية. يمكنك بعد ذلك تثبيت التحديث على جهازك. لقد جربته، وهذا ما يقوله التحديث: "يقدم هذا التحديث أول مجموعة من الميزات التي تعمل بـ "ذكاء آبل"، الذي يفتح طرقاً جديدة قوية للتواصل والعمل والتعبير عن نفسك، مع حماية بياناتك بخطوة غير عادية إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية في مجال الذكاء الاصطناعي. يتضمن هذا الإصدار أيضاً تحسينات للتحكم في الكاميرا، والقدرة على التقاط صور مكانية، وتسجيل المكالمات الهاتفية، وميزات أخرى، بالإضافة إلى إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز آيفون الخاص بك."