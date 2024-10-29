تحديث ذكاء "آبل" يصل الإمارات مع ميزات جديدة
أطلقت شركة آبل المرحلة الأولى من "ذكاء آبل" في 28 أكتوبر، وهو نظام الذكاء الشخصي الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية والإبداع على أجهزة" آيفون و آباد وماك" . يأتي هذا الإصدار مع تحديث مجاني للبرنامج، وهو متاح الآن على"أي اوأس 18.1 و آباد أو أس 18.1 و ماك أو أس سيكويا 15.1" ويتضمن ميزات جديدة لأجهزة آبل لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي قوية تركز على الخصوصية.
وقال "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة آبل : يقدم "ذكاء آبل" (Apple Intelligence) عصراً جديداً لأجهزة (آيفون و آباد وماك) ، حيث يقدم تجارب وأدوات جديدة تماماً من شأنها أن تحول ما يمكن لمستخدمينا إنجازه". "يعتمد "ذكاء آبل" (Apple Intelligence) على سنوات من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لوضع نماذج آبل التوليدية في قلب أجهزتنا، مما يمنح مستخدمينا نظام ذكاء شخصي سهل الاستخدام - كل ذلك مع حماية خصوصيتهم."
ميزات "ذكاء آبل" الرئيسية
أدوات الكتابة على مستوى النظام
يقدم "ذكاء آبل" أدوات الكتابة التي تسمح للمستخدمين بتنقيح نصوصهم في البريد والرسائل والملاحظات والصفحات وحتى تطبيقات الطرف الثالث. يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النص بطرق مختلفة - احترافية أو موجزة أو ودية - ويقوم بفحص القواعد النحوية ويقدم تعديلات مقترحة، كاملة مع الشروحات. تعمل خيارات التلخيص على تحويل النص المحدد إلى نقاط أو جداول سهلة الفهم.
تجربة "سيري" (Siri) المطورة
لقد تم ترقية قدرات "سيري" (Siri) بشكل كبير، حيث يمكنها الآن فهم اللغة الطبيعية بشكل أفضل والحفاظ على السياق عبر الطلبات، مما يجعل "سيري" (Siri) أكثر قدرة على المحادثة ومرونة. تضيف واجهة "سيري" (Siri) الجديدة - وهي عبارة عن ضوء متوهج يلتف حول الشاشة - لمسة من الأناقة، ويمكن للمستخدمين الآن التبديل بسلاسة بين الكتابة والإدخالات الصوتية. وبفضل المعرفة الموسعة بالمنتجات، يمكن لـ"سيري" (Siri) الإجابة على الأسئلة حول ميزات وإعدادات أجهزة آبل ، مما يجعلها أداةً مفيدةً للمهام اليومية.
تحسينات تطبيق الصور
تعمل ميزة "ذكاء آبل" على تحسين تطبيق "الصور" من خلال وظيفة بحث متقدمة، مما يسمح للمستخدمين بالبحث من خلال وصف صورة أو مقطع فيديو. يمكن لأداة التنظيف الجديدة إزالة الاشياء الغير المرغوب فيها من الصور، مما يحافظ على أصالة اللحظة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء ذكريات مخصصة من خلال كتابة وصف، وسوف تقوم ميزة "ذكاء آبل" بترتيب الصور ومقاطع الفيديو في فيلم بسرد متماسك.
الإشعارات ذات الأولوية وملخصات البريد الإلكتروني
تحافظ ميزة "ذكاء آبل" على تركيز المستخدمين من خلال ميزات مثل الرسائل ذات الأولوية في البريد الإلكتروني، والتي تسلط الضوء على رسائل البريد الإلكتروني العاجلة في الجزء العلوي من صندوق الوارد. تتيح ملخصات الإشعارات والرسائل للمستخدمين مسح المعلومات الرئيسية بسرعة. باستخدام ميزة "التركيز وتقليل الانقطاعات" (Focus, Reduce Interruptions)، يتم عرض الإشعارات الأكثر أهمية فقط، مما يساعد المستخدمين على إدارة انتباههم بشكل فعال.
قريباً: المزيد من ميزات"ذكاء آبل"
أعلنت شركة أبل عن المزيد من الميزات القادمة، مع تحديث مقرر في ديسمبر يجلب قدرات الذكاء البصري مثل إنشاء "جين موجي"(Genmoji)، والذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على الأوصاف. ستتيح ميزة التحكم في الكاميرا للمستخدمين سحب معلومات حول الأشياء أو الأماكن القريبة، وسيوفر تكامل "تشات جي بي تي" (ChatGPT) المعرفة المتقدمة وأدوات حل المشكلات مع الحفاظ على معايير الخصوصية الخاصة بشركة آبل.
التوفر وتوافق الأجهزة
تتوفر المجموعة الأولية من ميزات "ذكاء آبل" عالمياً باللغة الإنجليزية الأمريكية، مع طرح إصدارات محلية باللغة الإنجليزية في ديسمبر لدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة. ومن المقرر توسيع دعم اللغات في أبريل، ليشمل الصينية واليابانية والإسبانية وغيرها. يتوفر "ذكاء آبل" على طرازات" آيفون 16و آيفون 15 برو" وأجهزة "آباد" المزودة بشرائح A17 Pro أو M1، بالإضافة إلى أجهزة ماك المزودة بشرائح M1 أو أحدث.
كيفية الاستفادة من تحديث "ذكاء آبل" في الإمارات العربية المتحدة؟
إذا كان لديك الأجهزة المذكورة أعلاه، فما عليك سوى تعيين لغتك الأساسية إلى اللغة الإنجليزية الأمريكية. يمكنك بعد ذلك تثبيت التحديث على جهازك. لقد جربته، وهذا ما يقوله التحديث: "يقدم هذا التحديث أول مجموعة من الميزات التي تعمل بـ "ذكاء آبل"، الذي يفتح طرقاً جديدة قوية للتواصل والعمل والتعبير عن نفسك، مع حماية بياناتك بخطوة غير عادية إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية في مجال الذكاء الاصطناعي. يتضمن هذا الإصدار أيضاً تحسينات للتحكم في الكاميرا، والقدرة على التقاط صور مكانية، وتسجيل المكالمات الهاتفية، وميزات أخرى، بالإضافة إلى إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز آيفون الخاص بك."