تجربة "مامز سباغيتي" بأبو ظبي في سباق الفورمولا 1

هذه التجربة هي ثمرة تعاون بين "شادي ريكوردز" و"غلوبال فينتشر بارتنيرز" Global Venture Partners ، وتتيح لك فرصة تذوق معكرونة لذيذة قبل انتقال العرض المؤقت إلى مهرجان Soundstorm (ساوند ستورم) في الرياض، الذي سيقام من 12 إلى 14 ديسمبر.

والأكثر من ذلك، يمكنك الحصول على منتجات أصلية من (سليم شادي) Slim Shady في (فورت شادي) "Fort Shady"، وهو متجر غامر يضم تذكارات حصرية لإمينيم صُممت خصيصاً لمعجبيه في الشرق الأوسط.

وقال "بول روزنبرج"، مدير أعمال إمينيم منذ فترة طويلة: "تقديم ’مامز سباغيتي‘ للمعجبين في الشرق الأوسط كان خطوة منتظرة منذ فترة طويلة. تلقينا طلباً هائلاً من المعجبين في هذه المنطقة، ونحن متحمسون لإتاحة الفرصة لهم أخيراً لتجربة هذا العرض المؤقت والحصول على المنتجات الحصرية. إنها فرصة رائعة للتواصل مع المعجبين ومشاركة نكهة ديترويت معهم".

انطلقت مامز سباغيتي في عام 2017 كسلسلة من المتاجر المؤقتة قبل أن تكتسب موقعاً دائماً في ديترويت في عام 2021. وقد سُميت على اسم كلمات أغنية (لوز يور سيلف) Lose Yourself الحائزة على جائزة غرامي، من الموسيقى التصويرية لفيلم (مايل8) 8 Mile .