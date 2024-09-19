تجربة طعام فاخرة في مهرجان "ميشلان" بأبوظبي

سيقيم دليل ميشلان مهرجانه الثاني للطعام في أبوظبي من 22 إلى 24 نوفمبر 2024 في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال. وبالتعاون مع "حياكم في أبوظبي" (Experience Abu Dhabi)، سيجمع المهرجان طهاة من 20 مطعماً موصى به من دليل ميشلان، حيث سيقدمون أطباقاً حصرية وجلسات تعليمية. ومن بين الطهاة المشاركين، طهاة من مطاعم شهيرة مثل "كروني" (اليابان)، "إيفاي" (البرازيل)، بالإضافة إلى مطاعم محلية مثل "99 سوشي بار"، "إرث"، و"هاكاسان" (أبوظبي).