تجربة طعام فاخرة في مهرجان "ميشلان" بأبوظبي
سيقيم دليل ميشلان مهرجانه الثاني للطعام في أبوظبي من 22 إلى 24 نوفمبر 2024 في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال. وبالتعاون مع "حياكم في أبوظبي" (Experience Abu Dhabi)، سيجمع المهرجان طهاة من 20 مطعماً موصى به من دليل ميشلان، حيث سيقدمون أطباقاً حصرية وجلسات تعليمية. ومن بين الطهاة المشاركين، طهاة من مطاعم شهيرة مثل "كروني" (اليابان)، "إيفاي" (البرازيل)، بالإضافة إلى مطاعم محلية مثل "99 سوشي بار"، "إرث"، و"هاكاسان" (أبوظبي).
وسيسلط المهرجان الضوء على التراث الغني للمأكولات في أبوظبي إلى جانب النكهات العالمية، مقدماً مجموعة متنوعة من المأكولات العصرية والإقليمية والتقليدية. وتشمل الأنشطة "طاولات ميشلان ستار"، وتجارب المشروبات، وعروض المعجنات، بالإضافة إلى ثلاث جلسات تعليمية للطهاة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بصالة الضيافة الفاخرة المطلة على كورنيش أبوظبي الخلاب.
يبلغ سعر التذاكر 100 درهم، مع إمكانية التسجيل المبكر بسعر 85 درهماً حتى 31 أكتوبر. يمكن للأطفال دون سن 12 عاماً الحضور مجاناً. لمزيد من المعلومات وشراء التذاكر، يُرجى زيارة الصفحة الرسمية للفعالية على موقع Platinumlist.net.