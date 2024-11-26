تجربة صوتية غامرة مع نظام "سوني" الجديد

على الرغم من سهولة إعداد شريط الصوت نفسه، إلا أن عملية إعداد مكبّر الصوت الفرعي قد تُشكل بعض الصعوبة، خاصة لغير المتمرسين تقنياً. فهي تتطلب تنزيل تطبيق "برافيا كونكت" (Bravia Connect) على هاتفك، والذي بدوره يكتشف مكبّر الصوت ومكبّر الصوت الفرعي عند تشغيلهما، ثم يرشدك خلال خطوات الإعداد والإقتران. ولكن، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب "سوني"، والمرور ببعض الخطوات مثل تعيين الصوت على ملفك الشخصي. لحسن الحظ، هذه العملية تُجرى لمرة واحدة فقط، ويُصبح الأمر سلساً بعد ذلك. وهذا أمر مريح، فلا أحد يرغب بتكرار هذه العملية المرهقة. ومع ذلك، تبقى هذه إحدى النقاط السلبية القليلة في إعداد هذا المسرح المنزلي.