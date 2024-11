تجربة صوتية غامرة مع نظام "سوني" الجديد

لكن لنتحدث عن الأداء، فهو، وبكل تأكيد، يستحق عناء إعداد مكبّر الصوت. ففي اللحظة التي تسمع فيها خطوات "تي ريكس" المدوية في أي جزء من سلسلة "جوراسيك بارك" (Jurassic Park)، أو أصوات المخلوقات الخيالية في "جومانجي ويلكوم تو ذا جانغل" (Jumanji Welcome to the Jungle) أو "ذا نكست لفل" (The Next Level)، ستُدرك قيمة هذا النظام الصوتي. أما دقة شريط الصوت، فتضمن وضوح الحوارات بشكل مذهل، بحيث ترتفع فوق كل ضجيج وصخب في أي مشهد سينمائي.