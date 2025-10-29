تجربة "سترينجر ثينغز" تصل إلى الإمارات لأول مرة في جزيرة ياس بأبوظبي

قبل أن تطلق منصة نتفليكس الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Stranger Things" في نهاية شهر نوفمبر، سيتمكن عشاق المسلسل في دولة الإمارات من الاستمتاع بتجربة غامرة مستوحاة من هذا العمل الأيقوني.
تصل تجربة "Stranger Things: The Experience" إلى العاصمة أبوظبي، لتجسّد عالم مدينة هوكينز في ولاية إنديانا وتقدّمه حيّاً في الشرق الأوسط للمرة الأولى.
من المقرر افتتاح التجربة في 14 نوفمبر في جزيرة ياس، حيث ستنقل الزوار مباشرة إلى مدينة هوكينز، ليصبحوا جزءاً من القصة داخل عالم مسلسل "سترينجر ثينغز".
يمكنك الدخول إلى مختبر هوكينز لخوض مغامرة غامرة مليئة بالتكنولوجيا، والانضمام إلى شخصيات المسلسل مثل إلفن وداستن وأصدقائهما في مواجهة فيكنا ضمن قصة جديدة مستوحاة من "سترينجر ثينغز". يمكنك أن تكون البطل في هذه التجربة التفاعلية، حيث ستكتشف قواك الخاصة لإنقاذ مدينة هوكينز إلى جانب شخصياتك المفضلة.
تتضمن التجربة مواقع غامرة، وممثلين يؤدون أدواراً مباشرة، ومؤثرات خاصة مذهلة تطمس الحدود بين الخيال والواقع. سيتنقل الزوار عبر مشاهد من المسلسل، بدءاً من مختبر هوكينز وصولاً إلى الأنفاق المظلمة في "الجانب المظلم" (Upside Down)، قبل أن تنتهي رحلتهم في منطقة نابضة بالحياة تُعرف باسم "ميكس تَيب" (Mix-Tape) التي تحتفي بأجواء الثمانينيات، وتضم أطعمة مستوحاة من الحقبة، وزوايا تصوير تذكارية، ومنتجات حصرية، ومفاجآت مستوحاة من أبرز لحظات العرض.
مختبر هوكينز:
كن محور الاهتمام في قصة Stranger Things الحصرية
تفاعل مع شخصياتك المفضلة من المسلسل طوال التجربة
اكتشف قواك الخاصة وأثر في محيطك
استمتع بالمؤثرات الخاصة المذهلة
مزيج من الاغاني:
استكشف المتاجر وأشهر المواقع من المسلسل مثل Scoops Ahoy!
زر بار "سترينجر ثينغز" لتجربة المأكولات والمشروبات المستوحاة من السلسلة
التقط صوراً في غرفة عائلة "بايرز"، أو في كشك صور بنمط الثمانينيات، أو مع "فيكنا"!
تُطرح التذاكر للبيع في 4 نوفمبر عند الساعة 12 ظهراً، ويمكن للراغبين الانضمام إلى قائمة الانتظار عبر الموقع الإلكتروني لتجربة "Stranger Things: The Experience". تبدأ أسعار التذاكر من 75 درهماً.
ستستمر التجربة في جزيرة ياس بأبوظبي من 14 نوفمبر 2025 وحتى 15 فبراير 2026.
التوقيتات:
من الخميس إلى الجمعة: من الساعة 4 مساءً إلى 9:40 مساءً
السبت: من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 9:40 مساءً
الأحد: من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 7:40 مساءً
من الاثنين إلى الأربعاء: مغلق
تستغرق التجربة الكاملة ما بين 60 و75 دقيقة، مع جولة مشي تستغرق حوالي 40 دقيقة. يُنصح بها للأطفال من سن 5 سنوات فما فوق. يجب أن يكون الأطفال دون سن 13 عامًا برفقة شخص بالغ.