تجربة "سترينجر ثينغز" تصل إلى الإمارات لأول مرة في جزيرة ياس بأبوظبي

تتضمن التجربة مواقع غامرة، وممثلين يؤدون أدواراً مباشرة، ومؤثرات خاصة مذهلة تطمس الحدود بين الخيال والواقع. سيتنقل الزوار عبر مشاهد من المسلسل، بدءاً من مختبر هوكينز وصولاً إلى الأنفاق المظلمة في "الجانب المظلم" (Upside Down)، قبل أن تنتهي رحلتهم في منطقة نابضة بالحياة تُعرف باسم "ميكس تَيب" (Mix-Tape) التي تحتفي بأجواء الثمانينيات، وتضم أطعمة مستوحاة من الحقبة، وزوايا تصوير تذكارية، ومنتجات حصرية، ومفاجآت مستوحاة من أبرز لحظات العرض.