تجربة دبي ساعدت أسامة خان في تحقيق أحلامه التلفزيونية

بدأ رحلته في عام 2018، وقد قطع شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين، حيث بدأ بأداء أدوار صغيرة في فيلم تلفزيوني ومسلسل تلفزيوني، وهو الآن يعمل في مشروعين رئيسيين ( Ghair و Qarz e Jaan ) كما أن مساره في "Sunn Mere Dil" يجذب الأنظار أيضاً حيث يلعب دور البطولة مع "وهج علي" (الذي ظهر معه في الكوميديا الرومانسية Ishq Jalebi ومايا علي). تؤكد محادثة خان على مدى عمق تفكيره في أدواره وكيفية اهتمامه بالفروق الدقيقة في كل منها. وأخرج لنا خان مذكرات سجل بها ملاحظات مختلفة حول أدواره، وقال: "هذه مذكراتي! أنا أدون بها ملاحظات حول الأدوار التي أؤديها". وأوضح: "يرتدي ساليس الكثير من الألوان، ويرتبط ذلك بتردده وموقفه الأناني إلى حد ما. عمار متملك للغاية بشأن صدف وبرهان هو عكس ساليس؛ برهان حاسم ويعرف تماماً ما يفعله". هل يحصل على فرصة للنقاش مع المخرج؟ هل هناك متطلبات في السيناريو يرفض أدائها؟ يجيب: "هناك دائماً مجال للمناقشة. أنا أرى أن البشر بطبيعتهم رماديون وأن الشخصيات تكون أفضل عندما يتم تصويرها كذلك. آمل أن أظهر ذلك.، لكنني أرفض أداء دور شخصية سامة جداً".