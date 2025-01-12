تجارب طعام لا تُنسى في الإمارات بمناسبة العام الصيني الجديد
قصر شانغ
احتفل بالعام الصيني الجديد في فندق "شانغ بالاس" بفندق شانغريلا دبي مع تجربة طعام كانتونية خاصة بمناسبة عام الثعبان. من 28 يناير إلى 3 فبراير، يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة طعام أصلية وحديثة تضم أطباق ديم سوم، وشرائح لحم الضأن المخبوزة في مقلاة الووك، وأرز مقلي بالبيض المقلي مع الإسكالوب المجفف، والحلويات مثل حساء جوز الهند مع التارو وفاكهة جورجون. بسعر 388 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد (بحد أدنى ضيفين)، تقدم الاحتفالات مزيجًا من النكهات التقليدية والأناقة المعاصرة، تكريمًا للحكمة والتحول الذي يرمز إليه عام الثعبان.
لادوريه
تحتفل لادوريه بالعام الصيني الجديد بصندوق هدايا محدود الإصدار باللونين الأحمر والذهبي مستوحى من المناظر الطبيعية الصينية التقليدية، ويرمز إلى الفرح والازدهار. يحتوي الصندوق على 12 حلوى ماكارون شهيرة، تمزج بين الحرفية الفرنسية والعناصر الثقافية الصينية. يتوفر هذا الصندوق التذكاري اعتبارًا من 15 يناير مقابل 210 درهمًا إماراتيًا في مواقع لادوريه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي مول وياس مول، وهو مثالي للهدايا أو التجمعات العائلية أو الانغماس الشخصي، للاحتفال بعام الثعبان بأناقة واحتفالية.
فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي
توجه إلى فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي للاحتفال بالعام الصيني الجديد مع بوفيه فاخر في مطعم أنيس من 28 يناير إلى 2 فبراير. يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق مميزة مثل البط البكيني المقرمش، والديم سوم المصنوع يدويًا، وكعك القمر، ومحطات الطهي الحية لتجربة طعام تفاعلية. تبدأ الأسعار من 199 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، مع باقات مشروبات اختيارية وخصومات للأطفال. يقع في أجواء احتفالية نابضة بالحياة، إنه مكان مثالي للتجمع مع الأحباء والترحيب بعام الثعبان بأناقة. الحجز على: dubaifestivalcityhotels.com.
مطعم كريك كيتشن، ماريوت ماركيز دبي
احتفل بالعام الصيني الجديد في مطعم كريك كيتشن، ماريوت ماركيز دبي، من 19 إلى 29 يناير، مع بوفيه احتفالي بسعر 185 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. استمتع برحلة طهي مليئة بالنكهات الصينية الجريئة، بما في ذلك القلي المنغولي، والطبق الساخن، ومحطة الساتيه، والتمبورا، والدجاج المشوي المزجج بالميسو، والبط الصيني المتبل. يتضمن الاحتفال الترفيه التقليدي في اليومين الأول والأخير، مما يزيد من بهجة الاحتفال. هذه الوليمة الدافئة والترحابية مثالية للعائلة والأصدقاء، وهي متاحة من الساعة 6.30 مساءً إلى 10.30 مساءً. احجز عبر واتساب على الرقم 054 247 7565.
مدينة تانغ
يدعو مطعم تانج تاون في دبي مول فاونتن فيوز الضيوف للاحتفال بالعام الصيني الجديد من 28 يناير إلى 12 فبراير بقوائم طعام فاخرة تضم أطباقًا رمزية مثل البط المشوي مع الكافيار، وأذن البحر المطهوة على نار هادئة، والهامور المطهو على البخار، والتي تمثل الرخاء والوفرة. تتراوح أسعار القوائم من 1988 درهمًا إماراتيًا لأربعة ضيوف إلى 20888 درهمًا إماراتيًا لـ 16 شخصًا، مع توفر غرف طعام خاصة لتجربة حصرية. يوصى بشدة بالحجز المسبق لهذا الاحتفال الأنيق.
البطة الشيطانية
احتفل بالعام الصيني الجديد في مطعم ديمون داك، بانيان تري دبي، من 27 يناير إلى 2 فبراير مع قائمة تذوق من إعداد الشيف ألفين ليونج، والتي تتميز بلمسات عصرية على الأطباق الصينية التقليدية مثل ديمون داك المشوي ببطء، والديم سوم، والمعكرونة طويلة العمر. بسعر 620 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد مع المشروبات الغازية أو 820 درهمًا إماراتيًا مع المشروبات المنزلية، تشمل التجربة عروض رقص الأسد الاحتفالية يومي 28 و29 يناير. يمكن للمجموعات المكونة من خمسة أفراد أو أكثر الاستمتاع بخصم 25 في المائة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للتجمعات. يوصى بشدة بالحجز المسبق.