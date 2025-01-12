تجارب طعام لا تُنسى في الإمارات بمناسبة العام الصيني الجديد

احتفل بالعام الصيني الجديد في مطعم كريك كيتشن، ماريوت ماركيز دبي، من 19 إلى 29 يناير، مع بوفيه احتفالي بسعر 185 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. استمتع برحلة طهي مليئة بالنكهات الصينية الجريئة، بما في ذلك القلي المنغولي، والطبق الساخن، ومحطة الساتيه، والتمبورا، والدجاج المشوي المزجج بالميسو، والبط الصيني المتبل. يتضمن الاحتفال الترفيه التقليدي في اليومين الأول والأخير، مما يزيد من بهجة الاحتفال. هذه الوليمة الدافئة والترحابية مثالية للعائلة والأصدقاء، وهي متاحة من الساعة 6.30 مساءً إلى 10.30 مساءً. احجز عبر واتساب على الرقم 054 247 7565.