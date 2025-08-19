"تايلور سويفت" تصدر ألبومها الجديد على أسطوانة "فينيل" لمدة 48 ساعة

تواصل النجمة تايلور سويفت إثارة حماس معجبيها، حيث تستعد لإصدار ألبومها الاستوديو الثاني عشر المرتقب "The Life of a Showgirl". يوم الاثنين (18 أغسطس)، وبعد عد تنازلي غامض على موقعها الإلكتروني - مصحوبًا بصور براقة باللون الأرجواني، أطلقت تايلور نسختين حصريتين من الفينيل.

هاتان النسختان الخاصتان كانتا متاحتين بلونين رخاميين جذابين: "العقيق الأخضر الشتوي والبنفسجي اللامع"، وكل نسخة تتميز بغلاف فني فريد يظهر سويفت بزي راقصة استعراضية لامع، ومزين بقطع وريش متناثرة وقفازات متناسقة.

تأتي أسطوانات الفينيل أيضًا مع صورة قابلة للطي، وورقة مطوية مزدوجة الجوانب تحتوي على قصيدة كتبتها تايلور خصيصًا لهذه المجموعة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي لم تُنشر من قبل - وكلها حصرية لهذا الإصدار الذي كان متاحًا لمدة 48 ساعة فقط، لكنه نفد في أقل من ساعة بسبب الطلب الهائل.

