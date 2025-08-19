"تايلور سويفت" تصدر ألبومها الجديد على أسطوانة "فينيل" لمدة 48 ساعة

تواصل النجمة تايلور سويفت إثارة حماس معجبيها، حيث تستعد لإصدار ألبومها الاستوديو الثاني عشر المرتقب "The Life of a Showgirl". يوم الاثنين (18 أغسطس)، وبعد عد تنازلي غامض على موقعها الإلكتروني - مصحوبًا بصور براقة باللون الأرجواني، أطلقت تايلور نسختين حصريتين من الفينيل.
هاتان النسختان الخاصتان كانتا متاحتين بلونين رخاميين جذابين: "العقيق الأخضر الشتوي والبنفسجي اللامع"، وكل نسخة تتميز بغلاف فني فريد يظهر سويفت بزي راقصة استعراضية لامع، ومزين بقطع وريش متناثرة وقفازات متناسقة.
تأتي أسطوانات الفينيل أيضًا مع صورة قابلة للطي، وورقة مطوية مزدوجة الجوانب تحتوي على قصيدة كتبتها تايلور خصيصًا لهذه المجموعة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي لم تُنشر من قبل - وكلها حصرية لهذا الإصدار الذي كان متاحًا لمدة 48 ساعة فقط، لكنه نفد في أقل من ساعة بسبب الطلب الهائل.
كانت نسخ الفينيل التي أُطلق عليها اسم "The Shiny Bug Collection" متاحة للطلب المسبق على موقعها الإلكتروني في الساعة 2 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي. ورغم أنها كان من المفترض أن تكون متاحة حتى الساعة 1:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي يوم الأربعاء (9:59 مساءً بتوقيت الإمارات)، إلا أنها نفدت في غضون ساعة واحدة فقط.
تُعد نسخ الفينيل الجديدة استمرارًا لنمط الإصدارات التي تحظى باهتمام كبير من هواة جمع المقتنيات. تأتي هذه الإصدارات الجديدة بعد إطلاق ثلاث نسخ فاخرة من الأقراص المدمجة الأسبوع الماضي، والتي نفذت أيضًا بسرعة.
من المقرر أن يصدر الألبوم في 3 أكتوبر، ويتناول التوازن بين الحياة في دائرة الضوء والضعف الشخصي - وهو موضوع مستوحى بشكل كبير من تجاربها في جولة "Eras Tour".
في الوقت الحالي، النسخة القياسية فقط من الفينيل - وهي نسخة "sweat and vanilla perfume Portofino orange glitter" - لا تزال متاحة على موقعها. ولكن إذا كان الأسبوع الماضي مؤشرًا على شيء، فقد لا تبقى متاحة لفترة طويلة.
بينما لم تُفسر تايلور سويفت بعد معنى اسم "شيني باج" (Shiny Bug)، يتكهن المعجبون بأن العبارة قد تكون إشارة في كلمات الأغاني أو مجرد طبقة أخرى من غموضها المرح، وربما تكون إيماءة لثقافة البوب أو مزحات خاصة مع المعجبين.
حتى أن إحدى المعجبات اليقظات، تدعى كيسي تايلر، قامت بإعداد فيديو مفصل عن التلميحات التي قدمتها تايلور قبل إعلانها عن ألبومها الاستوديو الثاني عشر. وقالت المعجبة إن "شيني باج" قد يكون خنفساء "دوجبين ليف"، وهي خنفساء معدنية لامعة. ألوانها هي الأرجواني والأخضر، وأحيانًا البرتقالي والأخضر - وهي ألوان ألبوم "The Life of a Showgirl". وأشارت أيضًا إلى أن هذه الخنفساء يمكن العثور عليها في أوهايو - مسقط رأس ترافيس كيلسي.