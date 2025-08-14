تايلور سويفت: إصدار ألبومها الجديد 3 اكتوبر المقبل

أعلنت النجمة تايلور سويفت عن إطلاق ألبومها الجديد "The Life of a Showgirl" في 3 أكتوبر، وذلك خلال ظهورها في بودكاست مع صديقها، لاعب فريق كانساس سيتي تشيفس ترافيس كيلسي، وشقيقه جيسون.
قبل يومين، أعلنت نجمة البوب رسميًا عن ألبومها الثاني عشر، مما أثار حماسة محبي سويفت حول العالم. خلال حلقة الأربعاء من برنامج "نيو هايتس شو"، عرضت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا غلاف الألبوم وقائمة أغانيه، والذي يُتوقع أن يكون أحد أهم ألبومات العام.
انضمت جوجل إلى هذه الاحتفالات بإصدار ألبومها الجديد ببيضة عيد الفصح المميزة. بمجرد البحث عن "تايلور سويفت" على جوجل، تظهر على الشاشة مجموعة من قصاصات الورق البرتقالية المتلألئة. كما يظهر رمز تعبيري لقلب مشتعل من الأسفل، مع عبارة "يا حبيبتي، هذا هو عالم الاستعراض بالنسبة لكِ".
تم تأكيد موعد إصدار الألبوم أيضًا على حسابات سويفت على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت على إنستغرام: "يا حبيبتي، هذا هو عالم الاستعراض. ألبوم جديد بعنوان "حياة فتاة استعراض". سيصدر في 3 أكتوبر".
شاركت أيضًا فيديو قصيرًا من البودكاست على حسابها على إنستغرام، يُظهر إعلانها عن ألبومها الاستوديو الثاني عشر. تضم قائمة الأغاني 12 أغنية، بما في ذلك الأغنية الرئيسية التي تُشارك فيها سابرينا كاربنتر.
تناولت محادثتهما في البودكاست كيفية التقائها بترافيس، بالإضافة إلى مواضيع تتراوح من استعادة حقوق ألبوماتها الأولى، والقرائن الخفية التي تزرعها في الموسيقى للمعجبين، وجولتها القياسية Eras، إلى حبها لخبز الخبز المخمر.
أصدرت سويفت ألبومها الاستوديو الأخير "The Tortured Poets Department" في أبريل 2024، ثم تبعته بعد ساعتين بتوسيعه إلى ألبوم مزدوج بعنوان "The Anthology".
اختتم المغني مؤخرًا جولة عالمية استمرت قرابة العامين، وحقق إيرادات بلغت 2 مليار دولار، محطمًا الأرقام القياسية.