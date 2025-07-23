"تانوشري دوتا" تكشف عن معاناة مستمرة من التحرش في منزلها وتعتزم تقديم شكوى رسمية

قدّمت الممثلة تانوشري دوتا ادعاءات جديدة بتعرضها للتحرش في منزلها، حيث نشرت فيديو مؤثرًا مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أن التحرش مستمر منذ أربع أو خمس سنوات. وفي الفيديو، بدت دوتا في حالة من الضيق الشديد، وقالت إنها اتصلت بالشرطة طلبًا للمساعدة، وتنوي تقديم شكوى رسمية.

يا شباب، أتعرض للتحرش في منزلي، تقول في فيديو إنستغرام. "اتصلتُ بالشرطة للتو، وطلبوا مني زيارة مركز الشرطة وتقديم بلاغ رسمي. سأذهب غدًا على الأرجح، فأنا لستُ على ما يرام."