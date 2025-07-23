"تانوشري دوتا" تكشف عن معاناة مستمرة من التحرش في منزلها وتعتزم تقديم شكوى رسمية

قدّمت الممثلة تانوشري دوتا ادعاءات جديدة بتعرضها للتحرش في منزلها، حيث نشرت فيديو مؤثرًا مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أن التحرش مستمر منذ أربع أو خمس سنوات. وفي الفيديو، بدت دوتا في حالة من الضيق الشديد، وقالت إنها اتصلت بالشرطة طلبًا للمساعدة، وتنوي تقديم شكوى رسمية.
يا شباب، أتعرض للتحرش في منزلي، تقول في فيديو إنستغرام. "اتصلتُ بالشرطة للتو، وطلبوا مني زيارة مركز الشرطة وتقديم بلاغ رسمي. سأذهب غدًا على الأرجح، فأنا لستُ على ما يرام."
شاهد الفيديو أدناه:
وأضافت: "لقد تعرضتُ لتعذيب شديد خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، مما أثر سلبًا على صحتي. لا أستطيع فعل أي شيء، منزلي في حالة فوضى عارمة. لا أستطيع حتى توظيف خادمات لأنهم زرعوا خادمات في منزلي... مررتُ بتجارب سيئة للغاية مع الخادمات، كنّ يدخلن ويسرقن ويفعلن أشياءً شتى".
وتقول في نهاية الفيديو: "أنا أعاني من مشكلة في منزلي، أرجوكم ساعدوني".
شاركت تانوشري لاحقًا مقطع فيديو آخر يُسمع فيه بعض الضوضاء في الخلفية. وكتبت في التعليق: "أعاني أيضًا من أصوات عالية كهذه، بالإضافة إلى أصوات طرقات عالية جدًا فوق سطح منزلي وخارجه، كل يوم تقريبًا في أوقات غير اعتيادية منذ عام ٢٠٢٠". وأضافت: "سئمت من الشكوى لإدارة المبنى، واستسلمت قبل بضع سنوات. الآن أتعايش مع الأمر، وأضع سماعات رأس مع ترانيم هندوسية لأُشتت انتباهي وأحافظ على هدوئي. اليوم، كنتُ مريضة جدًا، كما تعلمون، فقد أُصبتُ بمتلازمة التعب المزمن بسبب التوتر والقلق المستمرين على مدار السنوات الخمس الماضية، واستمر هذا طوال اليوم والمساء، متجاوزًا الساعات المسموح بها والمقبولة".
اتهمت تانوشري الممثل نانا باتيكار بالتحرش الجنسي عام ٢٠١٨. وكان لذلك دورٌ محوري في إشعال شرارة حركة #MeToo في الهند. كما زعمت أن المخرج فيفيك أجنيهوتري أمرها بـ"خلع ملابسها والرقص" خلال مشهد مع عرفان خان في فيلم "شوكولاتة" . أُطلق سراح نانا باتيكار لاحقًا في القضية، بينما نفى أجنيهوتري هذه الاتهامات علنًا.