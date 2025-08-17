"تارانتينو" يفتقد الحماس لإخراج الجزء الثاني من فيلم "ذات مرة في هوليوود"

كشف كوينتن تارانتينو عن سبب عدم إخراج الجزء الثاني القادم من فيلمه الحائز على جائزة الأوسكار "حدث ذات مرة في هوليوود ". واعترف المخرج، الذي لطالما تحدث عن اعتزاله بعد إخراج فيلمه العاشر، بأن العودة إلى مجال مألوف لم تُشعِره بالحماس.
صدر فيلم "ذات مرة في هوليوود" عام ٢٠١٩، بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجوت روبي، في أجواء لوس أنجلوس عام ١٩٦٩، وحقق إيرادات تجاوزت ٣٩٢ مليون دولار أمريكي عالميًا. ورغم أن تارانتينو كتب سيناريو الجزء الثاني، إلا أنه أكد أنه لن يتولى الإخراج هذه المرة.
قال تارانتينو في بودكاست "كنيسة تارانتينو" : "أحب هذا السيناريو، لكنني ما زلت أسير على نفس المنوال الذي سلكته سابقًا. لقد أفقدني حماسي نوعًا ما". "في هذا الفيلم الأخير، عليّ ألا أعرف ما أفعله مجددًا. عليّ أن أكون في عالم مجهول."
أشاد تارانتينو بديفيد فينشر، مخرج الجزء الثاني، واصفًا إياه بأنه من أفضل المخرجين المعاصرين. وقال: "أعتقد أنني وديفيد فينشر أفضل مخرجين. لذا، فإن رغبة ديفيد فينشر في اقتباس أعمالي تُبرز، في رأيي، جديةً في العمل، وهو أمرٌ أعتقد أنه يجب أخذه في الاعتبار".
سيشهد الجزء الثاني عودة براد بيت لأداء دور الممثل البديل كليف بوث. ورغم أن تارانتينو لن يُخرج الفيلم، إلا أنه أكد لجمهوره أنه سيبقى مشاركًا في المشروع عند الحاجة.
تناول المخرج أيضًا أسئلة حول مشروعه المُلغى "ناقد الأفلام" ، والذي وصفه سابقًا بأنه "تكملة روحية" لفيلم "ذات مرة في هوليوود" . وبينما لم يكن الفيلم ليضم أي شخصيات متقاطعة، بما في ذلك كليف بوث، كشف تارانتينو أن التحدي الكامن وراء المشروع كان جعل موضوعًا غير متوقع جذابًا.
كان هناك تحدٍّ طرحته على نفسي عندما فعلت ذلك: هل يمكنني تحويل أكثر مهنة مملة في العالم إلى فيلم شيق؟ من يرغب بمشاهدة برنامج تلفزيوني عن ناقد سينمائي؟ من يرغب بمشاهدة فيلم بعنوان "الناقد السينمائي" ؟ كان هذا هو الاختبار، كما أوضح.