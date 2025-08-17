"تارانتينو" يفتقد الحماس لإخراج الجزء الثاني من فيلم "ذات مرة في هوليوود"

قال تارانتينو في بودكاست "كنيسة تارانتينو" : "أحب هذا السيناريو، لكنني ما زلت أسير على نفس المنوال الذي سلكته سابقًا. لقد أفقدني حماسي نوعًا ما". "في هذا الفيلم الأخير، عليّ ألا أعرف ما أفعله مجددًا. عليّ أن أكون في عالم مجهول."