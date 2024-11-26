"تابان فيديا": دور الذكاء الاصطناعي في تحسين "البيتزا"

عمل في مجال المطاعم لمدة 38 عاماً تقريباً؛ لكن أول لقاء له مع هذه الصناعة لم يكن من باب الشغف بل من باب الضرورة. فعندما كان يدرس في الكلية في أحمد آباد بالهند للحصول على درجة البكالوريوس في الرياضيات، قرر أن يعمل في مجال خدمة الزبائن. ويقول: "لقد أدركت بسرعة أن أفضل طريقة للنجاح في هذه الصناعة هي الاهتمام بالعملاء. وكانت نقطة الجذب الأولى لي تجاه هذه الصناعة هي الحصول على المال. وأدركت عندها أنني إذا اعتنيت جيداً بطاولة مليئة بالعملاء، فسوف يتركون لي إكرامية جيدة، وهكذا بدأت حياتي".