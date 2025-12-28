تأييد سجن مغني كوري شهير بتهمة الاعتداء الجنسي

رفضت محكمة كورية جنوبية الاستئناف المقدم من مغني الكي-بوب "تاييل" (Taeil) وشخصين آخرين بعد الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة اغتصاب سائحة صينية.
وقد أيدت المحكمة العليا الحكم الأصلي الصادر بحق "تاييل" وصديقيه — اللذين أشارت إليهما وسائل الإعلام الكورية باسم "لي" و"هونغ" وفقاً لما صرح به رئيس القضاة لوسائل الإعلام الكورية.
وقعت الحادثة المعنية في عام 2024، عندما التقى "تاييل" الذي كان آنذاك عضواً في فرقة الفتيان الشهيرة NCT، واسمه القانوني "مون تاي إيل" وصديقاه بسائحة صينية في إحدى الحانات واعتدوا عليها جنسياً في منزل أحدهم، بينما كانت في حالة سكر شديد.
وقد أقر المتهمون بالذنب في تهم "شبه الاغتصاب" وهو مصطلح يشمل الحالات التي تعاني فيها الضحية من نقاط ضعف معينة مثل السكر أو الإعاقة التي تجعل من الصعب عليها المقاومة. ويركز التعريف القانوني على استغلال الجاني لضعف الضحية، بدلاً من التركيز على موافقتها.
وبعد الحكم الأولي، الذي صدر في يوليو من هذا العام، قدم الجناة الثلاثة استئنافاً فورياً، والذي تم رفضه في 26 ديسمبر 2025.
كما أُمر الثلاثة بإكمال برنامج علاج من العنف الجنسي لمدة 40 ساعة. ويُمنعون من العمل في المؤسسات المتعلقة بالأطفال والمراهقين وذوي الإعاقة لمدة 5 سنوات.