تأييد سجن مغني كوري شهير بتهمة الاعتداء الجنسي

وقعت الحادثة المعنية في عام 2024، عندما التقى "تاييل" الذي كان آنذاك عضواً في فرقة الفتيان الشهيرة NCT، واسمه القانوني "مون تاي إيل" وصديقاه بسائحة صينية في إحدى الحانات واعتدوا عليها جنسياً في منزل أحدهم، بينما كانت في حالة سكر شديد.