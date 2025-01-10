ترفيه
"بي جاياشاندران" يرحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة
كان الفنان يتلقى العلاج من مرض السرطان
توفي المغني المالايالامي المخضرم "بي جاياشاندران" عن عمر يناهز 80 عاماً، يوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأضافت التقارير أن الفنان كان يتلقى العلاج من مرض السرطان.
وكان قد توفي في مستشفى بمدينة تريشور بولاية كيرالا، تاركاً خلفه زوجته وابنه وابنته.
وفاز جاياشاندران بجائزة الفيلم الوطني لأفضل مغنٍ عام 1986 وحصل أيضاً على جائزة ولاية كيرالا السينمائية خمس مرات. كما تم تكريمه بجائزة JC Daniel في عام 2020 لمساهماته في السينما المالايالامية.
إلى جانب الغناء، لعب الفنان أيضاً بعض الأدوار في الأفلام.