"بي جاياشاندران" يرحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة

وفاز جاياشاندران بجائزة الفيلم الوطني لأفضل مغنٍ عام 1986 وحصل أيضاً على جائزة ولاية كيرالا السينمائية خمس مرات. كما تم تكريمه بجائزة JC Daniel في عام 2020 لمساهماته في السينما المالايالامية.