"بيونسيه" و"لامار"يتصدران جوائز"جرامي 2025"
أقيم حفل توزيع جوائز غرامي السابع والستين، الحدث الأبرز في صناعة الموسيقى، يوم الأحد وتم بثه مباشرة على قناة "سي بي إس". احتفى الحفل، الذي قدمه "تريفور نوح"، بأفضل الأعمال الموسيقية في مختلف الأنواع.
ومن بين الفائزين الأكبر كانت "بيونسيه" و"كيندريك لامار".
وفازت بيونسيه، الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز في تاريخ جوائز غرامي، بجائزة ألبوم العام لأول مرة عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، الذي يدمج بين أنواع موسيقية متنوعة. واختتمت الحفل بثلاث جوائز أخرى.
وكان الفوز حليف مغني الراب كندريك لامار، الذي فاز في جميع الفئات الخمس التي ترشح لها.
وشهدت الليلة أيضاً منح جائزة أفضل فنان جديد إلى "تشابيل روان"، في حين ذهبت جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي إلى "سابرينا كاربنتر "عن ألبومها "شورت إن سويت".
في فئة أفضل أداء ثنائي/جماعي بوب، فازت "ليدي جاجا" و"برونو مارس" بأغنيتهما "موت بابتسامة"، بينما حصلت "شاكيرا" على جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن أغنيتها "لاس موخيريس يا نو لوران". كما فازت بيونسيه بجائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبوم "كاوبوي كارتر"، وذهبت جائزة أفضل ألبوم راب إلى دويتشي عن ألبومها "Alligator Bites Never Heal".
إليكم قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز جرامي 2025، والتي تم توزيعها يوم الأحد في لوس أنجلوس.
"كاوبوي كارتر" - بيونسيه.
"ليس مثلنا" - كندريك لامار، كاتب الأغاني (كندريك لامار).
تشابيل روان.
"إسبرسو" - سابرينا كاربنتر.
"الموت بابتسامة - برونو مارس وليدي غاغا".
"شورت إن سويت" - سابرينا كاربنتر.
"لدغات التمساح لا تشفى أبداً" - دوتشي.
"ليس مثلنا" - كندريك لامار.
"برات" - تشارلي "إكس سي إكس".
"هاكني دايموند" - فرقة رولينج ستونز.
"الآن وبعد ذلك" - البيتلز.
"يحتاج الأمر إلى امرأة" - كريس ستابلتون.
"الجزء الثاني من المطلوبين" - بيونسيه بالتعاون مع مايلي سايرس.
"أحبني يا جيجي" - تيمز.
(بمساهمة من وكالة فرانس برس)