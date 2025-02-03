"بيونسيه" و"لامار"يتصدران جوائز"جرامي 2025"

وفازت بيونسيه، الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز في تاريخ جوائز غرامي، بجائزة ألبوم العام لأول مرة عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، الذي يدمج بين أنواع موسيقية متنوعة. واختتمت الحفل بثلاث جوائز أخرى.

وكان الفوز حليف مغني الراب كندريك لامار، الذي فاز في جميع الفئات الخمس التي ترشح لها.