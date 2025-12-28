بين هوس"لابوبو" ولغز"6-7".. 4 تريندات أعادت تشكيل عالمنا في 2025

في عصر التكنولوجيا، يبدو أن كل يوم يدور حول "التريند" الكبير القادم. هذه الصيحات تتجاوز الحدود، وتوحد بطريقة ما الناس من ثقافات مختلفة. ومع التقاط الجيل "زد" (Gen Z) وجيل "ألفا" (Gen Alpha) لهذه الصيحات فوراً، فإنهم غالباً ما يستخدمون مصطلحاتهم الخاصة لـ "إرباك الكبار".

في عام 2025، شقت عدة صيحات طريقها عبر الإنترنت، لكنها لم تبقَ حبيسة العالم الرقمي فقط؛ إذ غالباً ما يكون لهذه الاتجاهات تأثير ملموس على العالم الحقيقي، حيث يتشكل الاستهلاك بشكل متزايد من خلال حضورنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ألقِ نظرة على أربعة اتجاهات فيروسية اجتاحت عام 2025:

1. دمى لابوبو (Labubu dolls)

مخيفة أم لطيفة؟ في شهر مايو من هذا العام تقريباً، أثارت دمى "لابوبو" عاصفة من الجدل، حيث اصطف الزبائن في ساعات الصباح الباكر، وأنفقوا آلاف الدراهم. ولم تقتصر "لابوبو" على الدمى فحسب، بل أصبحت الألعاب "ثيم" أو نمطاً بحد ذاته.

كعك، سلاسل مفاتيح، وجبات بطابع "لابوبو" وباقات ترفيهية؛ ومع ازدياد الضجيج حول هذه الدمى الشبيهة بالوحوش، استغل المسوقون هذا الطلب لتحقيق الأرباح.

ترتبط "لابوبو" أيضاً بـ "الصناديق العشوائية" (Blind Boxes). وكما يوحي الاسم، فإن الأمر كله يتعلق بالمفاجأة؛ فعندما تشتري دمية "لابوبو"، لا يكشف الصندوق عن التصميم أو اللون الذي ستحصل عليه. أنت لا تختار الـ "لابوبو"، بل الـ "لابوبو" هو من يختارك.

وبينما كان أبناء الجيل "زد" وجيل "ألفا" يتوقون للحصول على هذه الدمى، واجدين أن "قبحها" لطيف، وجدها آخرون مجرد دمى مخيفة. وبغض النظر عن الجانب الذي تتبناه في هذا الجدل، فمن المستحيل تجاهل حقيقة أن دمى "لابوبو" موجودة حرفياً في كل مكان.