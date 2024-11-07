بيلا حديد تتذوق كنافة الفستق في دبي وتشيد بإبداع الشيف الفلسطيني

كانت المدينة تعج بالحركة والنشاط هذا الأسبوع مع حضور عارضة الأزياء العالمية "بيلا حديد" لافتتاح أحدث متجر لشوبارد في دبي مول، وقد ظهرت حديد، التي انضمت إليها المديرة الإبداعية لشوبارد "كارولين شوفيل"، بشكل مفاجئ لافتتاح المتجر رسمياً، ولم يتمكن المعجبون من احتواء حماسهم عندما شاهدوا النجمة العالمية شخصياً.

وعلى طريقة دبي، حرصت حديد أيضاً على تذوق بعض المأكولات الشهية التي تشتهر بها المدينة، وكان من بين الأطباق التي حازت إعجابَها: الكنافة، فقد تناولت كنافة بالفستق من صنع الشيف أحمد حلاوة، وهو فنان طهي فلسطيني اكتسبت طريقته في إعداد الحلوى التقليدية شهرةً واسعة في دبي.

جاءت هذه الحلوى العربية مع عبارة دافئة تحمل المودة، تقول، "إلى بيلا الجميلة، إليك حلوى فلسطينية لتستمتعي بها أثناء رحلتك".

ولم تتردّد حديد في مدحها عبر حسابها على إنستغرام، حيث قالت: "@chefhalawa أنا في حالة صدمة!! أفضل كنافة على الإفطار والغداء والعشاء! شكراً شكراً شكراً يا شيف".