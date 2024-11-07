بيلا حديد تتذوق كنافة الفستق في دبي وتشيد بإبداع الشيف الفلسطيني
كانت المدينة تعج بالحركة والنشاط هذا الأسبوع مع حضور عارضة الأزياء العالمية "بيلا حديد" لافتتاح أحدث متجر لشوبارد في دبي مول، وقد ظهرت حديد، التي انضمت إليها المديرة الإبداعية لشوبارد "كارولين شوفيل"، بشكل مفاجئ لافتتاح المتجر رسمياً، ولم يتمكن المعجبون من احتواء حماسهم عندما شاهدوا النجمة العالمية شخصياً.
وعلى طريقة دبي، حرصت حديد أيضاً على تذوق بعض المأكولات الشهية التي تشتهر بها المدينة، وكان من بين الأطباق التي حازت إعجابَها: الكنافة، فقد تناولت كنافة بالفستق من صنع الشيف أحمد حلاوة، وهو فنان طهي فلسطيني اكتسبت طريقته في إعداد الحلوى التقليدية شهرةً واسعة في دبي.
جاءت هذه الحلوى العربية مع عبارة دافئة تحمل المودة، تقول، "إلى بيلا الجميلة، إليك حلوى فلسطينية لتستمتعي بها أثناء رحلتك".
ولم تتردّد حديد في مدحها عبر حسابها على إنستغرام، حيث قالت: "@chefhalawa أنا في حالة صدمة!! أفضل كنافة على الإفطار والغداء والعشاء! شكراً شكراً شكراً يا شيف".
الشيف حلاوة، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 35 عاماً، يعيش في دبي منذ ثماني سنوات، يدير خدمة تقديم طعام خاصة، ونادي عشاء محلي، متخصص في المأكولات الشامية والفلسطينية، والطعام مستوحى من حب عائلته للطهي، نشأ حلاوة في منزل كان فيه الطعام وسيلة لجمع أفراد الأسرة معاً.
"كوني الأصغر بين خمسة أشقاء، فقد تعلمت الكثير من إخوتي، بما في ذلك الطبخ، لقد أصبح ذلك وسيلة لتوثيق العلاقات بيننا"، هذا ما قاله في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز .
"أحد الأسباب التي جعلتني أصبح طاهياً هو المساعدة في الحفاظ على مطبخنا الفلسطيني التقليدي".
بفضل شغفه العميق بالحفاظ على تراث الطهي الفلسطيني، فرح حلاوة بالثناء العلني الذي أبدته حديد، وشارك الشيف رداً صادقاً على حسابه على إنستغرام، وأضاف: "لقد جعل هذا أسبوعي سعيداً للغاية! أنا سعيد للغاية بالاستيقاظ على هذا المنشور الجميل 🍉💫🕺🏽 @bellahadid، لديك كنافة غير محدودة مدى الحياة 🤍🤗 حب كبير"، إلى جانب إعادة نشر قصة حديد.
وتمثل هذه الزيارة أول مشاركة عامة لحديد في دبي منذ تعيينها سفيرة عالمية لشوبارد في سبتمبر/أيلول، وفي وقت لاحق من ذلك المساء، توجهت إلى حفل حصري أقيم بعد الحفل في "جابور راغز" Jaipur Rugs في Alserkal Avenue "ألسيركال أفينو" ، حيث واصلت الأمسية بأسلوب راقٍ.
كما شوهدت مع خبيرة التجميل هدى قطان، حيث التقطتا صوراً معاً، مما خلق لحظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت بسرعة كبيرة.
ونأمل أن تعود حديد إلى المدينة قريباً، هذه المرة ليس فقط لتجربة المزيد من الحلويات العربية، بل أيضاً للاستمتاع بالكنافة بالشوكولاتة التي اجتاحت العالم.
سوميا@khaleejtimes.com