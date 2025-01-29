"بوجا هيغدي": ديا في "ديفا" تعكس شجاعة الصحفي الاستقصائي
تستعد الممثلة "بوجا هيغدي" لخطف أنظار الجمهور بفيلمها القادم " ديفا" ، وهو فيلم إثارة مليء بالأكاذيب والخيانة والإثارة. الفيلم، الذي سيُعرض في 31 يناير في الإمارات العربية المتحدة، من بطولة شاهيد كابور في دور البطولة، ومن إخراج المخرج المالايالامي البارز روشان أندروز الذي يخوض غمار عالم بوليوود بهذه القصة التي تدور حول ضابط شرطة متمرد.
بينما تظل الحبكة طي الكتمان، تقدم بوجا، في دردشة مع"سيتي تايمز" City Times ، لمحة عن دورها والتحضير المكثف الذي خضعت له لإضفاء الحياة على شخصيتها.
في فيلم Deva ، تلعب بوجا دور ديا، وهي صحفية استقصائية. وفي حديثها عن شخصيتها، تقول: "ديا هي فتاة اليوم - شجاعة وصريحة. تلعب دورًا حاسمًا في دفع القصة إلى الأمام. عندما تشاهد الفيلم، ستفهم المزيد عن كيفية ملاءمتها للمخطط العام للأشياء".
ما يميز ديا هو شخصيتها الحقيقية والصادقة - وهو ما كانت بوجا متحمسة لتجسيده. وتوضح قائلة: "لم يرني الناس في مثل هذا الدور في السينما الهندية من قبل. أردت أن أظهر جانبًا مختلفًا مني كممثلة، على أمل أن يرى صناع الأفلام تنوعي".
اتصال شخصي
بالنسبة لبوجا، لم يكن فيلم ديفا مجرد فيلم عادي، بل كان رحلة عاطفية عبر شوارع مومباي، المدينة التي تعتبرها موطنها. تقول: "أقوم بالعديد من الأفلام الجنوبية، وحتى مشاريعي الهندية غالبًا ما يتم تصويرها خارج مومباي. لكن ديفا كان مختلفًا. لقد صورنا في أماكن مثل دونجري (منطقة في مومباي)، وكان ذلك مميزًا بالنسبة لي. نشأ والدي في مازجاون، وذهب إلى سانت ماري. لقد أخذني إلى هناك ذات مرة ليريني مكان إقامته. كان التصوير هناك بمثابة دورة كاملة".
وهذا شيء ستتذكره بوجا دائمًا وتعتز به بشأن ديفا .
عند التفكير في عملية التصوير، تتذكر بوجا تصوير أغنية Bhasad Macha . تقول: "لقد عدت للتو من لوس أنجلوس وكنت أعاني من إرهاق السفر، لكنني سعيدة للغاية بالطريقة التي انتهى بها الأمر. كان التصوير بأكمله تجربة مذهلة".
عندما طلب منها وصف ديفا بكلمة واحدة، أجابت على الفور: "مليئة بالإثارة".
الدخول في الشخصية
ولكي تتأقلم مع عقلية الصحفي الاستقصائي، ركزت بوجا على السمات المميزة لهذا الدور. وقالت: "إن كونك صحفيًا استقصائيًا يعني التحقيق في الأماكن التي قد لا يرغب الناس في الذهاب إليها. يجب أن تكون جريئًا ولا تعرف الخوف. لقد طبقت هذه السمات على ديا في جميع مشاهدها".
كان تحقيق التوازن بين مشاريع متعددة في وقت واحد، بما في ذلك الفيلم التاميلي Retro ، تحديًا إضافيًا. وتضيف: "كنت أصور Retro في نفس الوقت مع ديفا . إذا شاهدت المقطع الدعائي، فسترى مدى اختلاف شخصيتي. هذا العام، أركز على اختيار أدوار متنوعة".
يقدم المخرج الماليالامي أندروز أول ظهور له في بوليوود مع ديفا ، وكان العمل تحت إشرافه تجربة لا تُنسى لبوجا. تقول: "يعرف السيد روشان بالضبط ما يريد ولا يخشى التعبير عنه. قال لي، "أريد أن أرى ديا، وليس بوجا"، وآمل أن أكون قد حققت رؤيته".
وبما أن ديفا ترى بوجا تلعب دور صحفية، فقد كنا حريصين على سماع وجهة نظرها في هذه المهنة. وقالت: "أفضل الصحفيين الذين تحدثت إليهم هم أولئك الذين يستمعون أكثر مما يطلبون. فبدلاً من مجرد طرح مجموعة من الأسئلة المعدة مسبقًا، تحدث محادثات حقيقية عندما تتفاعل حقًا مع الشخص الذي تجري معه المقابلة".