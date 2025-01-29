"بوجا هيغدي": ديا في "ديفا" تعكس شجاعة الصحفي الاستقصائي

بالنسبة لبوجا، لم يكن فيلم ديفا مجرد فيلم عادي، بل كان رحلة عاطفية عبر شوارع مومباي، المدينة التي تعتبرها موطنها. تقول: "أقوم بالعديد من الأفلام الجنوبية، وحتى مشاريعي الهندية غالبًا ما يتم تصويرها خارج مومباي. لكن ديفا كان مختلفًا. لقد صورنا في أماكن مثل دونجري (منطقة في مومباي)، وكان ذلك مميزًا بالنسبة لي. نشأ والدي في مازجاون، وذهب إلى سانت ماري. لقد أخذني إلى هناك ذات مرة ليريني مكان إقامته. كان التصوير هناك بمثابة دورة كاملة".