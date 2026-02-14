"بلوواترز".. مسرح مفتوح يغازل سماء دبي بفنون عالمية

زوار جزيرة "بلوواترز" على موعد مع تجربة استثنائية في عطلات نهاية الأسبوع؛ فمع حلول المساء، تتحول الواجهة البحرية إلى مسرح حي ومفتوح، حيث يقدم فنانون عالميون عروضهم على بعد خطوات قليلة من الجمهور وبشكل مجاني تماماً.
من الساعة 6:30 مساءً وحتى 10:30 مساءً في أيام الجمعة والسبت والأحد، تقام أربعة عروض في وقت واحد في نقاط مختلفة من الجزيرة. ويشارك ما مجموعه 25 فناناً في تجربة "دبي لموسيقى الشوارع" (Dubai Busking Experience)، مقدمين عروض الغناء والرقص وفنون السيرك والسحر والموسيقى الآلية الحية على الممشى.
وبدلاً من مجرد المرور بجانب المطاعم والمقاهي، تتوقف العائلات في منتصف الطريق؛ حيث يجلس الأطفال على الأرض ويرقصون أحياناً على الأنغام، بينما ترتفع الهواتف لتسجيل تلك اللحظات. وما يبدأ كجولة عادية سيراً على الأقدام، يتحول سريعاً إلى عرض غير متوقع.
من أبرز العروض الجاذبة للجمهور هو عرض "سالينا باكاو"، وهي فنانة استعراضية متفرغة، تجمهر العشرات لمشاهدة عرضها بـ "الهولا هوب". ومن خلال تدوير أطواق متعددة حول جسدها ببراعة، تمزج سالينا بين الفكاهة والتفاعل مع الجمهور والعفوية في أدائها. وفي لحظة ما، اختارت متطوعاً من الحشد، وبعد دقائق قليلة، ملأ التصفيق المكان.
تقول سالينا: "أنا فنانة بنسبة 100%، لقد كرست نفسي تماماً لهذا العمل ولا أفعل شيئاً غيره". وتصف نفسها بأنها "فنانة شاملة"؛ فبالإضافة إلى الهولا هوب، تقدم عروض النار، والتلاعب بالكرات (Contact Juggling)، والغناء، وتقديم البرامج. وتضيف: "ما يميز عرضي ليس المهارة فحسب، بل العاطفة. هناك الكثير من العارضين المهرة، لكن ما أقدمه هو الروح والشخصية، أنا أجعلك تشعر بشيء ما، ولا يوجد عرضان متشابهان أبداً".
بالنسبة لها، فإن الأداء في "بلوواترز" له مكانة خاصة. وتقول: "هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها بعروض الشوارع (Busking) هنا، وأنا متحمسة للغاية، فقد كان ذلك على قائمة أمنياتي لفترة طويلة. الناس فقط يريدون عذراً للبهجة واللعب".
وعلى بعد مسافة قصيرة، يخلق الموسيقي والساحر "آدم كادابرا" أجواءً مختلفة تماماً. حيث يجلس وغيتاره موضوع بشكل مسطح على حجره، ليعزف بأسلوب يسمى "النقر على الحجر" (Lap Tapping). الصوت إيقاعي، يكاد يكون مغناطيسياً، ويجذب الناس تدريجياً للاقتراب.
يقول آدم: "الأسلوب الذي أعزفه يُعرف بـ (Lap Tapping)، وقد استُلهم من بدايات موسيقى البلوز، لكني أستخدم ضبطاً مفتوحاً للأوتار. اكتشفت هذا الأسلوب بعد تعرضي لحادث كُسرت فيه يدي ولم أتمكن من العزف بشكل طبيعي، فجربت هذه الطريقة، ونمت تدريجياً لتصبح ما ترونه اليوم".
بدأ آدم كساحر شوارع في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من عشر سنوات، ويقول: "هكذا كانت بدايتي؛ أمشي نحو الناس، وأقوم ببعض الخدع، وآمل أن تنال إعجابهم في النهاية. دبي مختلفة لأنك تحصل على مقابل مادي هنا، لكن من المثير رؤية هذه الثقافة وهي تبدأ بالظهور".
لقد جمعت تجربة "دبي لموسيقى الشوارع" فنانين من مختلف أنحاء العالم. ومع إقامة أربعة عروض في آن واحد، يمكن للزوار الانتقال من عرض إلى آخر؛ من مغنٍ ذو صوت شجي إلى أداء بأسلوب السيرك، ومن الخدع السحرية إلى الراقصين المحترفين.
لا توجد تذاكر، ولا حواجز، ولا مسرح رسمي يفصل الفنانين عن الجمهور، فالتفاعل مباشر وطبيعي. كما يمكن للزوار دعم الفنانين من خلال خيار دفع آمن غير نقدي.
وتستمر الفعالية حتى الأول من مارس، لتعيد صياغة تجربة "بلوواترز"؛ فلم تعد الجزيرة تقتصر على المطاعم أو الإطلالات الخلابة فحسب، بل أصبحت في عطلات نهاية الأسبوع مساحة يلتقي فيها الفن بالجمهور ويمنحهم المتعة مجاناً.