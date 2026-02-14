"بلوواترز".. مسرح مفتوح يغازل سماء دبي بفنون عالمية

زوار جزيرة "بلوواترز" على موعد مع تجربة استثنائية في عطلات نهاية الأسبوع؛ فمع حلول المساء، تتحول الواجهة البحرية إلى مسرح حي ومفتوح، حيث يقدم فنانون عالميون عروضهم على بعد خطوات قليلة من الجمهور وبشكل مجاني تماماً.

من الساعة 6:30 مساءً وحتى 10:30 مساءً في أيام الجمعة والسبت والأحد، تقام أربعة عروض في وقت واحد في نقاط مختلفة من الجزيرة. ويشارك ما مجموعه 25 فناناً في تجربة "دبي لموسيقى الشوارع" (Dubai Busking Experience)، مقدمين عروض الغناء والرقص وفنون السيرك والسحر والموسيقى الآلية الحية على الممشى.

وبدلاً من مجرد المرور بجانب المطاعم والمقاهي، تتوقف العائلات في منتصف الطريق؛ حيث يجلس الأطفال على الأرض ويرقصون أحياناً على الأنغام، بينما ترتفع الهواتف لتسجيل تلك اللحظات. وما يبدأ كجولة عادية سيراً على الأقدام، يتحول سريعاً إلى عرض غير متوقع.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.