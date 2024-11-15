"بلوسكاي"تجذب الملايين بعد انسحابهم من X إثر فوز ترامب

يحدث هذا الارتفاع في الوقت الذي يواجه فيه موقع X انتقادات شديدة بسبب دوره في نشر معلومات مضللة أثناء الانتخابات. وقد انتقد الخبراء المنصة لتضخيمها الادعاءات الكاذبة حول الولايات المتأرجحة الرئيسية.

أفادت شركة تحليلات الإنترنت "سيملير ويب" SimilarWeb بأن موقع X سجل 46.5 مليون زيارة في الولايات المتحدة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة قدرها 38% مقارنة بمتوسط الزيارات اليومية الأخير، بعد إعلان فوز ترامب. ومع ذلك، واجهت المنصة أيضاً موجة من الانسحابات، حيث قام أكثر من 115 ألف مستخدم أمريكي بحذف حساباتهم، وهو أعلى رقم منذ استحواذ ماسك على المنصة.

وعلى الرغم من نموها، تواجه بلوسكاي تحديات قانونية مع التغييرات الوشيكة في شروط الخدمة، مما قد يؤثر على الزخم الذي اكتسبته مؤخراً. ويبقى أن نرى ما إذا كانت المنصة قادرة على الحفاظ على توسعها السريع وسط التدقيق القانوني.