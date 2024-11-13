"بلاي بوي كارتي" وفرقة "أوبوم" يشعلون مهرجان الشرق الأوسط اللاسلكي في أبوظبي

سينضم فريق "أوبيوم" Opium، الذي يتألف من الفنانين "كين كارسون" Ken Carson و"ديستروي لونلي" Destroy Lonely و "هومكسدي كانغ"Homixide Gang، إلى "كارتي" Carti على المسرح، حيث سيقدم كل عضو عرضاً منفرداً بالإضافة إلى "كارتي" Carti في عرض حصري عالمي تحت راية "أوبيوم" Opium. يعد هذا العرض الذي يستغرق 120 دقيقة بتقديم تجربة لا تُنسى مع الصوت المميز لكل فنان والذي يساهم في جمالية المجموعة التي تتحدى غيرها من الأنواع.