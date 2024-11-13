"بلاي بوي كارتي" وفرقة "أوبوم" يشعلون مهرجان الشرق الأوسط اللاسلكي في أبوظبي
أعلن مهرجان الشرق الأوسط اللاسلكي، وهو المهرجان الأبرز في أوروبا للاحتفال بالموسيقى الحضارية والثقافة الشعبية، عن عرض رئيسي جديد من المؤكد أنه سيشعل حماسة الجماهير. سينضم نجم الراب "بلاي بوي كارتي" Playboi Carti ومجموعته "أوبيوم" Opium إلى قائمة النجوم، وسيقدمون موجة جديدة من موسيقى الراب القوية التي تمزج بين مشهد الغضب في أتلانتا وأسلوب البانك المتمرد.
لقد أحدث كارتي، وهو رائد في موسيقى الراب الحديثة والعقل المدبر وراء فرقة "أوبيوم" Opium، ضجة كبيرة بألبوميه "داي ليت" Die Lit و"هول لوتا ريد" Whole Lotta Red اللذين تصدرا قوائم الأغاني. وتشتهر عروضه الحية بشدتها وإبداعها البصري، مما يعد بتجربة فريدة لجمهور مهرجان الشرق الأوسط اللاسلكي. يمكن للمعجبين أن يتطلعوا إلى أغانيه المفضلة إلى جانب صوت فرقة "أوبيوم" Opium المميز - وهو مزيج من الإيقاعات الثقيلة والمرئيات المستوحاة من موسيقى البانك والكلمات الجريئة.
سينضم فريق "أوبيوم" Opium، الذي يتألف من الفنانين "كين كارسون" Ken Carson و"ديستروي لونلي" Destroy Lonely و "هومكسدي كانغ"Homixide Gang، إلى "كارتي" Carti على المسرح، حيث سيقدم كل عضو عرضاً منفرداً بالإضافة إلى "كارتي" Carti في عرض حصري عالمي تحت راية "أوبيوم" Opium. يعد هذا العرض الذي يستغرق 120 دقيقة بتقديم تجربة لا تُنسى مع الصوت المميز لكل فنان والذي يساهم في جمالية المجموعة التي تتحدى غيرها من الأنواع.
تشكيلة الفنانين
إلى جانب "كارتي" Carti و "أبيوم"Opium، يمكن للمشجعين توقع تشكيلة مليئة بالنجوم العالميين والمواهب الناشئة، بما في ذلك "21 سافاج" وبيت وكاران اوجلا و فلو ميلي و أفروتو. ويظل مهرجان الشرق الأوسط اللاسلكي، المعروف بأجوائه المفعمة بالطاقة والتشكيلات المميزة، أحد أكثر الأحداث الموسيقية المنتظرة هذا العام. وإليك القائمة حتى الآن:
بلاي بوي كارتي والأبيون
21 سافاج
ييت
كاران أوجلا
فريديي
فلو ميلي
راف سابيررا
فارس شافي
دينا عياده
مازن
لانسي فوكس
سيده ماوت
ستيك نوبيل
التذاكر والمكان
ويعود مهرجان اللاسلكي السنوي الثاني في الإمارات إلى حديقة الاتحاد في جزيرة ياس بأبوظبي يوم 23 نوفمبر، حيث سيجمع أبرز الأسماء في عالم الموسيقى الحضارية والثقافة الشعبية. تتوفر تذاكر مهرجان اللاسلكي الشرق الأوسط حالياً في المرحلة الثانية، بأسعار تبدأ من 345 درهماً للتذاكر العامة. وللباحثين عن تجربة فاخرة، تتوفر تذاكر "في آي بي غاردن" VIP Garden مقابل 1600 درهم، مع العلم أن الكميات محدودة. ومع اقتراب الانتقال إلى أسعار المرحلة الثالثة، ننصح المعجبين بالإسراع لتأمين أماكنهم.
تفاصيل الحدث:
الموعد : 23 نوفمبر 2024
الموقع : حديقة الاتحاد، جزيرة ياس، أبوظبي
أسعار التذاكر الحالية:
الدخول العام (المستوى 2) يبدأ من 345 درهماً إماراتياً
الدائرة الذهبية (المستوى 2) تبدأ من 895 درهماً إماراتياً (توفر محدود)
تبدأ أسعار "في أي بي ستاندنغ" VIP Standing من 1250 درهماً إماراتياً (متوفرة بشكل محدود)
حديقة "في ايه بي" VIP تبدأ من 1600 درهم (متوفرة بكمية محدودة)
لمزيد من التفاصيل وشراء التذاكر، قم بزيارة wirelessfestival.me.