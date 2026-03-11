بكلمات القائد وألحان الوفاء.. "رجال والله رجال" ملحمة تُخلّد شموخ حماة الدار

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أطلقت الأوركسترا الوطنية الإماراتية عملاً موسيقياً جديداً كتحية للمدافعين عن البلاد، في لحظة تتأمل فيها الأمة شجاعة وتفاني أولئك الذين يصونون أمنها.
العمل الذي يحمل عنوان "رجال والله رجال"، يكرم "حماة الوطن" ويحتفي ببسالة أولئك الذين يدافعون عن دولة الإمارات وشعبها.
كتب كلمات هذا العمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ولحنه محمد الأحمد، وقام بإعادة توزيعه الأوركسترالي الملحن والموزع الموسيقي أحمد الموجي.
تعكس أجزاء من الكلمات معاني الشجاعة في أوقات الشدائد، حيث ينادي أحد الأبيات بالقوة عند ظهور التحديات: "نادي بالرجال في الشدائد، كما أوصى المثل القديم".
بيت آخر يحتفي بالشرف والصلابة، واصفاً كيف أنه "في أتون المحن نستدعي الشرفاء البواسل، رجال والله رجال".
كما تشير الأغنية إلى إرث البلاد ووحدتها، مع أبيات تمدح أولئك الذين يلبون نداء الوطن: "أبناء زايد يلبون النداء، ولهم النصر مهما كان الثمن، رافعين علمنا في سما الأمجاد".
وفي موضع آخر، تستحضر الكلمات شدة لحظات الدفاع، واصفة مشهداً قوياً في السماء: "بينما كسا الدخان السماء، كانت ضرباتهم تمطر، وهديرٌ يدوّي من الأعالي. وبأم عيني، رأيت أجنحتنا تحلق، مستحيلة الترويض".
يأتي هذا الإصدار الموسيقي في وقت يشهد تأملاً وطنياً في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإمارات.
وفي مطلع هذا الأسبوع، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كلمة للمواطنين والمقيمين خلال زيارته لأحد المستشفيات حيث التقى بالمصابين في الهجمات، مؤكداً للجمهور أن الدولة ستفي بمسؤوليتها في حماية شعبها.
وقال سموه: "اعذرونا إذا لم نكن عند مستوى التوقعات، لكننا في وقت حرب. وأعدكم بأننا سنؤدي مسؤوليتنا في الدفاع عنكم، وعن شعبنا، وعن أهالينا".
كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة على صلابة البلاد ووحدة مجتمعها خلال اللحظات الصعبة.
وقال سموه: "الإمارات جميلة، الإمارات رائدة، لكني أقول لكم لا تغركم هذه المظاهر. اعلموا أن جلد الإمارات سميك ولحمها مُر؛ لا أحد يستطيع أكلنا. وسنظل دائماً مسؤولين عن مواطنينا وعن عائلتنا الثانية، المقيمين".
كما أشاد بالمواطنين والمقيمين على استجابتهم، مشلطاً الضوء على التضامن والتعاون الذي ظهر في كافة أنحاء المجتمع.
وعلى هذه الخلفية، تعكس هذه التحية الأوركسترالية لحظة أوسع من التقدير لأولئك الذين يخدمون الوطن.
والأوركسترا الوطنية الإماراتية، التي تضم 70 عازفاً و30 منشداً يمثلون 30 جنسية، كانت قد قدمت هذا العمل لأول مرة أمام الجمهور خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54 في متحف زايد الوطني.
تم تشكيل الفرقة بعد تلقي أكثر من 3200 طلب دولي، مما يبرز التنوع في المشهد الثقافي والفني لدولة الإمارات.
ومن خلال توزيعها الأوركسترالي وكلماتها التي تحتفي بالصلابة والشرف، يقف هذا العمل كتحية لأولئك الذين يذودون عن الوطن ويحمون شعبه.