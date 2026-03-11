بكلمات القائد وألحان الوفاء.. "رجال والله رجال" ملحمة تُخلّد شموخ حماة الدار

أطلقت الأوركسترا الوطنية الإماراتية عملاً موسيقياً جديداً كتحية للمدافعين عن البلاد، في لحظة تتأمل فيها الأمة شجاعة وتفاني أولئك الذين يصونون أمنها.

العمل الذي يحمل عنوان "رجال والله رجال"، يكرم "حماة الوطن" ويحتفي ببسالة أولئك الذين يدافعون عن دولة الإمارات وشعبها.

كتب كلمات هذا العمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ولحنه محمد الأحمد، وقام بإعادة توزيعه الأوركسترالي الملحن والموزع الموسيقي أحمد الموجي.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات واتساب.

تعكس أجزاء من الكلمات معاني الشجاعة في أوقات الشدائد، حيث ينادي أحد الأبيات بالقوة عند ظهور التحديات: "نادي بالرجال في الشدائد، كما أوصى المثل القديم".

بيت آخر يحتفي بالشرف والصلابة، واصفاً كيف أنه "في أتون المحن نستدعي الشرفاء البواسل، رجال والله رجال".

كما تشير الأغنية إلى إرث البلاد ووحدتها، مع أبيات تمدح أولئك الذين يلبون نداء الوطن: "أبناء زايد يلبون النداء، ولهم النصر مهما كان الثمن، رافعين علمنا في سما الأمجاد".

وفي موضع آخر، تستحضر الكلمات شدة لحظات الدفاع، واصفة مشهداً قوياً في السماء: "بينما كسا الدخان السماء، كانت ضرباتهم تمطر، وهديرٌ يدوّي من الأعالي. وبأم عيني، رأيت أجنحتنا تحلق، مستحيلة الترويض".