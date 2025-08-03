بعد عام من الانتقادات.. EA FC 26 تبهر اللاعبين الإماراتيين بتحديثات "ذكية

في عالم ألعاب كرة القدم الشغوف، يبلغ الترقب لإصدار لعبة EA SPORTS FC 26 ذروته، وهذا الحماس محسوس بوضوح بين مجتمع اللاعبين والمبدعين والمحترفين المتزايد في الإمارات. بعد الاستقبال المتباين لإصدار FC 25 العام الماضي، يرى الكثيرون أن إصدار هذا العام قد يكون نقطة تحول أو القشة الأخيرة. وإذا كانت رسائل شركة EA تشير إلى شيء، فهو أنها كانت تستمع.
من خلال آليات لعب مُجدَّدة بالكامل وإدخال أنماط لعب تنافسية وأصيلة، تهدف FC 26 (التي كانت تُعرف سابقًا باسم FIFA) إلى إعادة ضبط النبرة واستعادة الثقة مع المجتمع الذي جعلها ظاهرة عالمية. وفي الإمارات، حيث يزدهر قطاع صناعة المحتوى والرياضات الإلكترونية، يشارك بعض من أبرز الأصوات في المنطقة آراءهم بالفعل.
شاهد المقطع الدعائي أدناه:
أحمد القادري، المعروف باسم 88K، هو صانع محتوى إقليمي يركز بشكل كبير على نمط "ألتيميت تيم" في لعبة FC وتحليلات طريقة اللعب. بالنسبة له، يشير إصدار FC 26 إلى تحول مرحب به في النبرة والمحتوى.
يقول 88K: "أحد الأشياء التي أقدرها أكثر هو تحول EA في توجهها هذا العام. مفهومهم الجديد، "من اللاعب إلى اللاعب"، يظهر أنهم أخيرًا يستمعون إلى المجتمع. المقطع الدعائي يعكس ذلك بوضوح."
ويُسلط الضوء على التحسينات التقنية الأعمق مثل الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا، واستجابة أفضل للمراوغة، وسلوك حراس المرمى الأكثر ذكاءً. لكن ما يبرز بشكل خاص هو الفصل بين الإعدادات المسبقة التنافسية والأصيلة.
"هذا يمنح اللاعبين تحكمًا أكبر اعتمادًا على طريقة لعبهم، سواء كانوا لاعبين مكثفين عبر الإنترنت أو من محبي نمط 'كارير مود' التقليديين. يبدو أنهم أخذوا التعليقات الحقيقية على محمل الجد وصمموا اللعبة بناءً على ما يريده اللاعبون فعليًا."
ليس الجميع يلعب من أجل الفوز. بالنسبة لصانع المحتوى المقيم في الإمارات، بيبي زعموط، لطالما كانت FIFA تعني الراحة أكثر من المنافسة. وفي FC 26، يرى تجربة أكثر سلاسة وصداقة للاعب.
يقول: "طريقة اللعب تبدو أكثر مرونة... خاصة المراوغة والتمرير. لا تبدو ثقيلة أو محبطة مثل السنوات السابقة. أنا ألعب منذ عام 2012، وهذه هي المرة الأولى منذ فترة تبدو فيها اللعبة ترقية حقيقية."
بالنسبة لـ صقر_فوت، وهو صانع محتوى إماراتي ومنظم بطولات وشريك في M7 Esports، فإن FC 26 تحت الأضواء بشكل كبير، وليس فقط بسبب المقطع الدعائي للعب.
يقول صقر: "بعد FC 25، كان لدى المجتمع بأكمله شكاوى، من الأخطاء ومشاكل في طريقة اللعب وآليات معطلة. حتى أن EA عرضت تلك الشكاوى في المقطع التشويقي لـ FC 26، وهو أمر نادر."
لكن الاعتراف بالنقد هو مجرد الخطوة الأولى. التوقعات عالية والصبر قليل.
"يقول الناس إنها تبدو أسرع وأفضل وأكثر استجابة. المشجعون متحمسون. ولكن إذا استمرت المشاكل، فقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة. قد يترك الكثير من اللاعبين اللعبة بشكل دائم."
يقول سلطان خليفة، وهو من عشاق السلسلة منذ فترة طويلة، إن الإصدار القادم يمثل أكثر من مجرد ترقية تقنية.
يقول: "كل عام نأمل في تحسينات، لكن FC 26 تشعرنا... بأنها مختلفة. العرض، الأجواء، كلها تبدو أكثر حيوية."
يهتم سلطان بشكل خاص بنمط "كارير مود"، حيث قدمت EA "مدير لايف" (Manager Live)، وهو مركز تفاعلي يضم تحديات متغيرة مستوحاة من كرة القدم الواقعية. ولكن بالنسبة له، تكمن روح اللعبة في اللحظات الاجتماعية التي تخلقها.
"لطالما كانت اللعبة تدور حول اللعب مع الأشقاء والأصدقاء، ومباريات الليل المتأخرة، والمزاح. هذا ما يجعل هذه اللعبة مميزة."
وهناك أيضًا عودة منتخب البرازيل لكرة القدم الذي كان غائبًا في الإصدارات السابقة بسبب مشاكل في حقوق الترخيص.
"قد لا ألعب بهم شخصيًا، لكن عودتهم أمر ضخم. البرازيل هي كرة القدم. تاريخهم، أسلوبهم، طاقتهم، عودتهم تجعل FC 26 تبدو أكثر اكتمالًا."
مع تزايد مشاهدات الرياضات الإلكترونية في الإمارات واكتساب البطولات الإقليمية زخمًا، تُطلق EA SPORTS FC 26 في سوق شديد الاهتمام ومؤثر بشكل متزايد. بالنسبة لصناع المحتوى مثل 88K وصقر، الأمر يتعلق بدفع EA لتكون أفضل.
وهذه المرة، يبدو أن EA تستمع بالفعل.
قال جون شيبرد، نائب الرئيس والمدير العام لـ EA SPORTS FC، في الإعلان الرسمي: "نحن لاعبون أيضًا. هذا العام يجلب تجربة لعب مُجدّدة... ونمط 'كارير مود' ينبض بالحياة من خلال تحديات متطورة."
من المقرر إطلاق EA FC 26 عالميًا في 26 سبتمبر 2025، على أجهزة PlayStation 4/5، و Xbox One، و Xbox Series X|S، و PC (تطبيق EA/Steam)، و Nintendo Switch، و Nintendo Switch 2، و Amazon Luna.1 يبدأ الوصول المبكر من خلال نسخة "Ultimate Edition" في 19 سبتمبر 2025.