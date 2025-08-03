بعد عام من الانتقادات.. EA FC 26 تبهر اللاعبين الإماراتيين بتحديثات "ذكية

"صُممت من قبل المجتمع، من أجل المجتمع"

أحمد القادري، المعروف باسم 88K، هو صانع محتوى إقليمي يركز بشكل كبير على نمط "ألتيميت تيم" في لعبة FC وتحليلات طريقة اللعب. بالنسبة له، يشير إصدار FC 26 إلى تحول مرحب به في النبرة والمحتوى.

يقول 88K: "أحد الأشياء التي أقدرها أكثر هو تحول EA في توجهها هذا العام. مفهومهم الجديد، "من اللاعب إلى اللاعب"، يظهر أنهم أخيرًا يستمعون إلى المجتمع. المقطع الدعائي يعكس ذلك بوضوح."

ويُسلط الضوء على التحسينات التقنية الأعمق مثل الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا، واستجابة أفضل للمراوغة، وسلوك حراس المرمى الأكثر ذكاءً. لكن ما يبرز بشكل خاص هو الفصل بين الإعدادات المسبقة التنافسية والأصيلة.

"هذا يمنح اللاعبين تحكمًا أكبر اعتمادًا على طريقة لعبهم، سواء كانوا لاعبين مكثفين عبر الإنترنت أو من محبي نمط 'كارير مود' التقليديين. يبدو أنهم أخذوا التعليقات الحقيقية على محمل الجد وصمموا اللعبة بناءً على ما يريده اللاعبون فعليًا."

"متعة، لا إحباط"

ليس الجميع يلعب من أجل الفوز. بالنسبة لصانع المحتوى المقيم في الإمارات، بيبي زعموط، لطالما كانت FIFA تعني الراحة أكثر من المنافسة. وفي FC 26، يرى تجربة أكثر سلاسة وصداقة للاعب.

يقول: "طريقة اللعب تبدو أكثر مرونة... خاصة المراوغة والتمرير. لا تبدو ثقيلة أو محبطة مثل السنوات السابقة. أنا ألعب منذ عام 2012، وهذه هي المرة الأولى منذ فترة تبدو فيها اللعبة ترقية حقيقية."

بالنسبة لـ صقر_فوت، وهو صانع محتوى إماراتي ومنظم بطولات وشريك في M7 Esports، فإن FC 26 تحت الأضواء بشكل كبير، وليس فقط بسبب المقطع الدعائي للعب.

يقول صقر: "بعد FC 25، كان لدى المجتمع بأكمله شكاوى، من الأخطاء ومشاكل في طريقة اللعب وآليات معطلة. حتى أن EA عرضت تلك الشكاوى في المقطع التشويقي لـ FC 26، وهو أمر نادر."

لكن الاعتراف بالنقد هو مجرد الخطوة الأولى. التوقعات عالية والصبر قليل.

"يقول الناس إنها تبدو أسرع وأفضل وأكثر استجابة. المشجعون متحمسون. ولكن إذا استمرت المشاكل، فقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة. قد يترك الكثير من اللاعبين اللعبة بشكل دائم."