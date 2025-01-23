"بشاير عارف" تُلهم العالم بروايتها عن قطط شوارع دبي

لقد أحببت القراءة منذ كنتُ طفلةً، وكنتُ أخبر الناس دائماً عن حلمي في أن أصبح كاتبةً عندما أكبر. ولكنني لم أحب القطط دائماً! في عام 2015، أنقذت قطة ضالّةً. كنتُ أراها تتسكّعُ خارجَ الشّرفة الخلفيّة لمنزل والديّ في الليل، ودائماً ما كانت تبدو بريئة للغاية، وضعيفةً بعضَ الشّيء. كنت أترك لها صحوناً من الطعام والماء، وأقف على مسافة آمنة منها دوماً. بدأ هذا نمطاً حيثُ كنتُ أترك لها الطّعام والماء في معظم الليالي وسرعان ما وجدت نفسي متعلقة بهذا الكائن الصغير. في الليالي التي لم أرها فيها، كنت أفكر، "أين هي؟ آمل أن تكون بخير". ذات يوم صادفتها في وضح النهار ورأيت أنها مصابة بجروح كبيرة في جسدها. بالطبع شعرت بالفزع. ركضت إلى أختي على الفور؛ وقلت، "نحن بحاجة إلى اصطحابها إلى الطبيب البيطري". لحسن الحظ، أختي رائعة مع الحيوانات وليس لديها أي نوع من الخوف.