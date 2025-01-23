"بشاير عارف" تُلهم العالم بروايتها عن قطط شوارع دبي
نُشِرت رواية "الحياة السّرية لقطط الشّوارع في دبي" لأول مرة عن دار "دريم وورك كوليكتيف" في عام 2021 باعتبارها الرّواية الأولى للكاتبة الإماراتيّة "بشاير عارف". والآن، بعد أن وصلت إلى جمهور عالمي بعد ترجمتها إلى اللغة الصينية، تشرح بشاير مصدر إلهام القصّة وآمالها في مستقبل الكتاب.
أخبرينا عن خلفية روايتك الأولى
لقد أحببت القراءة منذ كنتُ طفلةً، وكنتُ أخبر الناس دائماً عن حلمي في أن أصبح كاتبةً عندما أكبر. ولكنني لم أحب القطط دائماً! في عام 2015، أنقذت قطة ضالّةً. كنتُ أراها تتسكّعُ خارجَ الشّرفة الخلفيّة لمنزل والديّ في الليل، ودائماً ما كانت تبدو بريئة للغاية، وضعيفةً بعضَ الشّيء. كنت أترك لها صحوناً من الطعام والماء، وأقف على مسافة آمنة منها دوماً. بدأ هذا نمطاً حيثُ كنتُ أترك لها الطّعام والماء في معظم الليالي وسرعان ما وجدت نفسي متعلقة بهذا الكائن الصغير. في الليالي التي لم أرها فيها، كنت أفكر، "أين هي؟ آمل أن تكون بخير". ذات يوم صادفتها في وضح النهار ورأيت أنها مصابة بجروح كبيرة في جسدها. بالطبع شعرت بالفزع. ركضت إلى أختي على الفور؛ وقلت، "نحن بحاجة إلى اصطحابها إلى الطبيب البيطري". لحسن الحظ، أختي رائعة مع الحيوانات وليس لديها أي نوع من الخوف.
عندما وصلنا إلى الطبيب البيطري وأخرجناها من حامل الحيوانات الأليفة، حدث شيء لن أنساه أبداً. كان الذعر الشديد في عينيها وهي تندفع عبر الغرفة، من زاوية إلى أخرى، محاولةً إنقاذ نفسها منا. لم تكن تعلم من نحن أو ماذا كنا نفعل. كانت تعتقد أنّها في خطر. لم تكن تعلم أنّه يمكنها الوثوق بنا. لم أرَ قَطّ، حتى يومنا هذا، نظرة الخوف الشديد في عيون حيوان مثل ذلك اليوم؛ لقد هزتني حتى النخاع. لم أكن معتادة على رؤية القطط تعبر عن هذا القدر من المشاعر وكانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أن هذه القطط تحمل الكثير في داخلها. لذلك جعلت من مهمتي العثور على منزل لهذه القطة. بدأت هذه رحلتي بالكامل وتعريفي بعالم قطط الشوارع.
لماذا اخترت أن تفكّري في المدينة من خلال عيون القطط؟
لقد تعلمت الكثير بعد إنقاذ قطتي. عرفتُ أكثر عن مجموعات الإنقاذ والملاجئ وجميع المبادرات والأشخاص الذين كانوا يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ القطط والكلاب في مدينتنا. لقد تعلمت عن الإساءة التي تتعرض لها هذه الحيوانات. ولكن الأهم من ذلك، أنني عرفت أكثر عن القطط. وأن هذه القطط الضالة، كما نسميها، هي في الواقع سلالة طبيعية تسمى الماو العربي. إنها من السكان الأصليين لأرضنا. لقد كانت هنا منذ ألف عام أو أكثر.
لقد أدركت هذا التناقض الكبير بين الفأر العربي والحيوانات المحلية الأخرى. انظر إلى الإبل والصقور؛ في ثقافتنا، نقدرها ونضعها على قاعدة التمثال. تراها كأيقونات وتذكارات يمكنك شراؤها في المطار. لكنك لا ترى القطط أبداً بهذا النوع من الرمزية الوطنية والثقافية؛ فهي غائبة تماماً بهذا المعنى. ومع ذلك فهي مرئية وحاضرة جداً في حياتنا اليومية.
لقد وسّعت مداركي عن هذه القطط، ومدى لطفها، وأن شخصياتها ديناميكية للغاية وهي رائعة في التعامل مع البشر؛ كما أنها رائعة مع الأطفال. لماذا لا نمنحها المزيد من الاهتمام والرعاية؟ يعتقد الناس أنها آفات. إنها تفضل القطط الفارسية أو الاسكتلندية. لكنني أعتقد أن القيمة الحقيقية للحيوان الأليف تكمن في الصحبة التي يقدمها، والماو العربي يعد رفيقاً وحيواناً أليفاً رائعاً.
لقد كنت محظوظة لأنني وجدت نهاية سعيدة لقطتي، قطتي العربية. فقد تبنتها امرأة هولندية جميلة، وانتقلت إلى هولندا. ولكن العديد من هذه القطط نهاياتها لا تكون سعيدة. لذا فكرت، إذا تمكنت من كتابة قصة، فإنها لن تجذب محبي القطط فحسب، بل الناس من غير محبي القطط كذلك، الأشخاص الذين يشبهونني، أو كما كنت ذات يوم على الأقل. وقد يساعد ذلك في توسيع آفاقهم؛ وقد يزيد من وعيهم بهذه القطط وقد يغير موقف الجيل الجديد ويساعد في إضفاء صفة الإنسانية لهذه القطط، والسماح لهم برؤيتها بطريقة مختلفة عما قد يتعلمونه.
من هو القارئ النموذجي بالنسبة لك؟
الكتاب موجه للأطفال ولكنه حقق انتشاراً واسعاً حقاً، وأنا ممتنة لذلك. والأمر الأكثر إرضاءً هو أن الأطفال لا يقتربون مني فحسب، بل وأيضاً الكبار الذين لا يحبون القطط حقّاً ــ يقولون لي إنهم بدأوا يلاحظون قطط الشوارع وينظرون إليها بطريقة مختلفة ويتخيلون أنها تعيش وتشعر وتمتلك أصدقاء. وإذا تمكنت من تغيير وجهة نظر شخص ما وجعله أكثر لطفاً وحناناً مع هذه الكائنات الحية، فهذا يعني لي الكثير.
ما هي الرسالة التي تأملين أن تنقلها القصة؟
بصرف النظر عن الرسالة الواضحة حول رعاية الحيوان، فإن الكتاب يحمل رسائل قوية حول الصداقة والتسامح. أعتقد أن العديد من كتب الأطفال تحتوي على شخصية شريرة واضحة، لكن الحياة مليئة بالظلال الرمادية. في قصتي، ينتهي الأمر بالشرير المزعوم إلى تبرئة نفسه وإعطائه فرصة ثانية.
لماذا تعتقدين أن القصّة تحظى باهتمام الجمهور الدولي؟
أنا متأكدة من أنّ القصة قد تجذب انتباه مليار عاشق للقطط في العالم، ولكنها تقدم أيضاً منظوراً غير متوقع للتألق والجاذبية في دبي. إن موضوعات الصداقة والتسامح عالمية حقاً ويمكن أن تتردد في كل مكان. أحد الأشياء التي أدركتها فقط بعد كتابة كتابي هو أنه لا يوجد الكثير من القصص الشعبية عن قطط الشوارع، وهو أمر مدهش. إن رؤية النص مترجماً إلى اللغة الصينية هي فرصة مثيرة وآمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من كتابي. أود أن أرى الكتاب يصل إلى جمهور أوسع، في شكل ترجمة ولكن أيضاً حتى رسوم متحركة يوماً ما.
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