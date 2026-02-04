بسبب "نكتة جرينلاند".. ترامب يفتح النار على تريفور نوح بعد حفل "جرامي"

استهدف دونالد ترامب مرة أخرى كوميديان برامج الليل المتأخرة، وهذه المرة بسبب نكتة قيلت خلال حفل توزيع جوائز جرامي السنوي السابع والستين. شاهد أكثر من 15 مليون مشاهد حفل ليلة الأحد، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، الذي لم يبدِ إعجابه على ما يبدو بروح الدعابة للمضيف تريفور نوح.

خلال مونولوجه الافتتاحي، مازح نوح — الذي أشار إلى أن هذه كانت سنته الأخيرة في استضافة حفل جرامي — حول “حدود الولاية،” وهي إشارة واضحة إلى ترامب. جاءت اللحظة الأكثر حدة لاحقًا أثناء تقديم أغنية العام. سخر نوح قائلاً إن الجائزة مرغوبة “تقريبًا بقدر رغبة ترامب في جرينلاند،” مضيفًا أنه مع اختفاء جزيرة جيفري إبستين، ترامب “يحتاج إلى واحدة جديدة للتسكع مع بيل كلينتون.”

أثارت النكتة رد فعل غاضبًا من ترامب على Truth Social، وهي خدمة تواصل اجتماعي أطلقها الرئيس نفسه في عام 2022، بعد وقت قصير من البث. وصف العرض بأنه “غير قابل للمشاهدة تقريبًا” وأشار إلى نوح، واصفًا إياه بأنه “سيء تقريبًا مثل جيمي كيمل.” كما نفى ترامب بغضب إشارة نوح إلى جزيرة إبستين، مؤكدًا أنه لم يزرها قط، على الرغم من ظهوره في ملفات متعلقة بإبستين. لم يكن هناك أي دليل على أن ترامب زار الجزيرة بالفعل.