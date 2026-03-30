"بريت لي"عن لقاء محمد بن راشد: "شرف عميق وليلة لن تُمحى من الذاكرة"

حظي لاعب الكريكيت الأسترالي السابق بريت لي، المقيم حالياً في دبي، بفرصة لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي في ميدان.

شكر الرياضي لاحقاً حكام ومسؤولي الإمارة على كرم ضيافتهم في الحدث العالمي لسباقات الخيل.

"يا لها من ليلة لا تُنسى في كأس دبي العالمي،" كتب لاعب الكريكيت الذي انتقل للعيش مع عائلته، في منشور على إنستغرام. "يشرفني بعمق أن ألتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. شكراً لمعالي هلال سعيد المري، ومعالي عصام كاظم والفريق في اقتصاد وسياحة دبي على استضافتنا."