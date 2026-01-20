بروكلين بيكهام يكسر الصمت: القطيعة مع والديّ نهائية

لطالما ترددت شائعات عن وجود توتر بين بروكلين بيكهام ووالديه المشهورين، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، لسنوات. ولكن في يناير 2026، أكد الابن الأكبر لعائلة بيكهام علنًا أن العلاقة قد تحطمت تماماً، وقدم روايته للأحداث في بيان مطول وصادم.

من دراما الزفاف إلى التجاهل العلني والحظر على وسائل التواصل الاجتماعي، إليك تفاصيل انهيار علاقة عائلة بيكهام:

أوائل عام 2022: تحضيرات الزفاف تشعل التوتر

وفقًا لبروكلين، بدأت التصدعات قبل وقت طويل من زواجه من الممثلة نيكولا بيلتز في أبريل 2022. وفي بيانه الصادر في يناير 2026، زعم أن ديفيد وفيكتوريا حاولا "تدمير" علاقته قبل الزفاف، وادعى أن التدخل "لم يتوقف".

اتهم بروكلين والديه بالضغط عليه المتكرر ومحاولة "رشوته" للتوقيع على تنازل عن حقوق اسمه قبل أسابيع قليلة من المراسم. وقال إن التوقيت كان متعمدًا، زاعمًا أن الصفقة كانت ستدخل حيز التنفيذ بمجرد زواجه. وكتب في بيان عبر "ستوري" إنستغرام: "كانا مصرين على توقيعي قبل تاريخ زفافي"، مضيفًا أن رفضه أثر على دفعة مالية محتملة وغير طريقة تعامل والديه معه بشكل دائم.