بروس ويليس ينتقل إلى منزل مخصص لرعاية الخرف

صرّحت إيما هيمنغ ويليس، زوجة الممثل الأميركي بروس ويليس، عن الخطوات الصعبة والعاطفية التي اضطرت لاتخاذها من أجل دعم زوجها وهو يكافح مرض الخرف.
وفي مقابلة تلفزيونية مع ديان سوير بُثّت ليلة الثلاثاء، كشفت إيما أن ويليس (70 عاماً) يعيش الآن في "منزل ثانٍ" قريب من منزلهما، حيث يتلقى رعاية على مدار الساعة.
وتواصل ابنتاهما، مابل (13 عاماً)، وإيفلين (11 عاماً)، تمضية وقت منتظم مع والدهما — غالباً خلال وجبتي الإفطار والعشاء.
وقالت إيما، التي تبلغ 47 عاماً: "لقد كان واحداً من أصعب القرارات التي كان عليّ أن أتخذها حتى الآن. لكنني كنت أعلم، أولاً وقبل كل شيء، أن بروس سيريد ذلك من أجل بناتنا."
وأضافت: "هو كان سيرغب أن يكنّ في منزل يلبي احتياجاتهن أكثر من احتياجاته."
ويليس، الذي لديه أيضاً ثلاث بنات من زوجته السابقة ديمي مور — رومر (37 عاماً)، سكوت (34 عاماً)، وتالولا (31 عاماً) — تم تشخيصه في عام 2023 بمرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو اضطراب عصبي يؤثر بشكل رئيسي على الشخصية والسلوك واللغة. وقالت إيما خلال المقابلة: "دماغ بروس يتدهور."
وأوضحت: "بالنسبة لشخص كان كثير الكلام ومنخرطاً مع من حوله، أصبح أكثر هدوءاً. عندما كانت العائلة تجتمع، كان كأنه يذوب شيئاً فشيئاً… الأمر بدا بارداً وجافاً، ليس مثل بروس الذي عهدناه دافئاً وعاطفياً."
هذه الرحلة لم تغيّر فقط حياة الأسرة، بل وضعت ضغطاً هائلاً على زواجهما. وأشارت إيما إلى أنها في أحيان كثيرة كانت تواجه بروس بسلوكه المفاجئ والمتغير، لكنه كان يتجاهل قلقها. وبعد التشخيص فقط بدأت تلك اللحظات تكتسب معنى.
وأضافت: "لم أكن أفهم ما الذي يحدث. كنت أفكر: هل أستطيع أن أستمر في زواج لم يعد يشبه ما كان لدينا؟ الذي لم يعد يشبه الزواج أصلاً؟"
وبينما تحدثت إيما التي تزوجت النجم عام 2009 بصراحة عن العبء العاطفي الذي تتحمله كزوجة، شددت أيضاً على الصمود وقوة الحب التي ما تزال تدفع عائلتها إلى الأمام.
ويُذكر أن كتابها الجديد بعنوان "الرحلة غير المتوقعة: إيجاد القوة والأمل وذاتك في درب الرعاية" سيصدر في 9 سبتمبر، حيث يتناول بتفاصيل أعمق واقع الحالة الصحية لويليس ومسار إيما الذاتي كزوجة وراعية تخوض تجربة غير مألوفة.