"براين آدمز" و"كولدبلاي" يعيدان المجد والروح لموسيقى "الروك"

"في الماضي، كنت تحتاج إلى موسيقيين لصنع الموسيقى. كان الأمر أشبه بحفلة، حيث يوجد 5 أشخاص في الدائرة، وكل منهم يعزف أجزاء مختلفة. وهذا يضيف إلى الطاقة. وبصفتنا بشراً، يمكننا أن نكتسب الشخصية البشرية، وربما تعويض القليل من النقص. ولكن الطاقة تبقى موجودة. أما الآن أصبح كل شيء نقياً للغاية، ويتم على الكمبيوتر لذا كل شيء دقيق رياضياً. لكنه لا يتمتع بالشخصية" كما قال.