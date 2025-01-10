"براين آدمز" و"كولدبلاي" يعيدان المجد والروح لموسيقى "الروك"
بعد أكثر من ساعة من الأداء المذهل، كان "براين آدمز"، الفنان الكندي المميز، لا يزال يواصل عروضه القوية. لكن الرجل البالغ من العمر 65 عاماً توقف للحظة، ثم استدار وألقى نظرة على أعضاء فرقته بينما كان الحشد المتحمس ينتظر بفارغ الصبر.
واختتم عازف الجيتار الرئيسي تلك اللحظة العابرة من الهدوء على المسرح بلمسة من الأناقة، حيث نقر على أوتار جيتاره ليجلب لحناً جذاباً للأذن من آلة السيتار، الآلة الموسيقية الكلاسيكية الهندية الشهيرة.
ومهد هذا الارتجال السحري الطريق أمام "آدمز" لغناء كلاسيكيته الخالدة: "لقد حصلت على أول جيتار حقيقي بستة أوتار... اشتريته من متجر الخردوات... عزفت حتى نزفت أصابعي... كان ذلك في صيف عام 1969..."
تحت الأضواء الساطعة في ملعب الاتحاد في أبوظبي، استحوذ "آدمز" على انتباه الجمهور. كانت طاقة غنائه هائلة لدرجة أن رجلاً في منتصف العمر نهض من مقعده وبدأ في الرقص، وغنى مع كل سطر من تلك الأغنية الشهيرة مع ابنه المراهق، الذي بدا محرجاً إلى حد ما، وسجل تلك اللحظة من الحماس.
وبينما خرجت حشود جيل الألفية من الساحة بعد نهاية العرض بابتسامات على وجوههم، ضحكت مجموعة من المراهقين وأومأت بعلامة السلام أثناء وقوفهم بجانب صورة فرقة البوب الكورية "بي تي أس".
ولم يكن من الممكن أن يعكس الآباء الراقصون في العرض المباشر لنجم روك قديم وأبناء الجيل زد المترددين بشكل واضح والذين وجدوا العزاء في صورة فرقة كورية بوب شهيرة المشهد المتغير للموسيقى وذوق الناس في الألحان والإيقاعات بشكل أعمق.
جنون كولدبلاي
وبينما شهدت أبوظبي أول موجة من الحماس بسبب فرقة كولدبلاي يوم الخميس مع انطلاق حافلات من دبي تحمل آلاف المشجعين المتحمسين إلى ملعب مدينة زايد الرياضية حيث أقيمت مناطق المشجعين، ممّا أدى إلى خلق كرنفال يشبه كأس العالم لكرة القدم، أما السؤال الذي يحير العقل هو كيف تمكنت فرقة الروك البريطانية من بناء مثل هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة على مستوى العالم في وقت أصبح فيه الجيل الشاب مهووساً بموسيقى البوب الكورية والهيب هوب؟
"نيلوتبال بورا"، الموسيقي الهندي الذي ألف أغاني لمسلسلات الويب "ياه ميري فاميلي" (نتفليكس)، و"أسبيرانتيس" (يوتيوب)، و"تازا خابار" (هوتستار)، هو أيضاً من أشد المعجبين بفرقة "كولدبلاي" لدرجة أنه اشترى تذاكر لحضور حفلهم في سنغافورة العام الماضي.
"كانت تجربة رائعة أن أشاهد "كولدبلاي" في سنغافورة، خاصة وأنني أيضاً موسيقي. لقد ألهمني حقاً ما حققته فرقة "كولدبلاي". إنهم ملوك موسيقى الروك والبوب ولهذا السبب هم أيضاً مشهورون جداً حتى بين جيل الشباب"، كما قال "بورا" الذي قدّم عرضاً في دبي في مهرجان ربيعي في عام 2022.
"آبي فرانشيت"، مغتربة فلبينية تبلغ من العمر 36 عاماً، شغوفة بالموسيقى لدرجة أنها شكلت فرقة موسيقية تدعى "إيه تايمز 2" (A Times 2) مع "أبيجيل سبنسر"، وهي مواطنة جامايكية، التقت بها في كنيسة في دبي.
"سبنسر"، 24 عاماً، هي من الجيل زد وتستمد الإلهام من موسيقى الفانك والريغي.
زميلتها في الفرقة، "فرانشيت"، هي من جيل الألفية التي وقعت في حب موسيقى الروك عندما تعلمت العزف على الجيتار لأول مرة.
وبينما فشلت كل منهما في محاولاتها العديدة لشراء تذاكر "كولدبلاي" عبر الإنترنت، تقول "فرانشيت" إنها لم تستطع التوقف عن الإعجاب بسعي الفرقة بقيادة "كريس مارتن" لإعادة اختراع أسلوبهم الموسيقي.
وقالت "كان من الممكن سماع الكثير من الآلات الموسيقية في أغانيهم من خلال الموسيقى التي قدموها، وخاصة في المرحلة المبكرة من مسيرتهم".
"أعتقد أن فرقة "كولدبلاي"، مثلها كمثل أي فرقة جيدة، تطوّرت مع مرور الوقت. لقد غيّروا أسلوبهم بشكل كبير. وتعلموا التكيّف مع متطلبات سوق الموسيقى."
متطلبات السوق
لكن المفارقة لم تختف بالنسبة للموسيقيين، حيث أن حتى فرقة ناجحة مثل "كولدبلاي" تضطر إلى تغيير أسلوبها لتلبية متطلبات السوق.
أوضح "جاري تيرني"، عازف الجيتار والمغني الرئيسي لفرقة "ذا بوكستونز" (The Boxtones)، وهي فرقة روك اسكتلندية كندية مقرها دبي، سبب عدم ظهور العديد من فرق الروك على مستوى العالم بعد فرقة "كولدبلاي" التي تأسست في عام 1997.
قال الموسيقي الاسكتلندي: "لم يحظى أبناء الجيل زد بنفس مستوى التعامل مع أشخاص مبدعين، وخاصة الفرق الموسيقية، يعملون معاً لتقديم شيء أصلي، وجديد، ومثير بنفس الطريقة التي حصل عليها أبناء جيل الألفية وجيل إكس".
"كما أن معظم شركات الإنتاج، سواء الكبرى أو المستقلة، غير راغبة في استثمار نفس المستوى من الوقت والمال لتطوير مسيرة الفنانين المستقلين، لذا لم يتبق لعشاق الموسيقى سوى بضع عشرات من "النجوم الخارقين" الذين يهيمنون على المشهد الموسيقي بينما يحوم فنانون آخرون موهوبون بنفس القدر حول حلقات الغموض."
وتشعر فرقة "تيرني"، التي شاركت المسرح مع أساطير مثل "ديف ليبارد"، و"ذا هو"، و"ليام غالاغر"، و"براين آدمز"، أن التكنولوجيا لعبت أيضاً دوراً في كفاح فرق الروك الجديدة للحصول على موطئ قدم.
"لقد ولت الأيام التي كنت تجتمع فيها مع الأصدقاء للتدرب على الأغاني في غرفة نومك أو المرآب، والعمل كفريق واحد لصياغة أغنية أو مقطع موسيقي"، كما قال.
"إننا نشهد الآن أيضاً تدخل الذكاء الاصطناعي في عملية الإبداع، وهو أمر مثير للاهتمام كأداة، ولكن هناك خطر حقيقي يتمثل في فقدان روح الموسيقى التي لا يستطيع سوى البشر خلقها."
أين نجوم الروك؟
لقد كان لانخفاض أعداد فرق الروك تأثير عاطفي كبير على "لاشلان كيتشن"، وهو أسترالي يبلغ من العمر 41 عاماً ويعمل في محطة إذاعية شهيرة في دبي، لدرجة أنه قرر إعداد أطروحته في الجامعة حول نوع الموسيقى المفضل لديه.
"كان عنوان الكتاب "أين ذهب كل نجوم الروك؟"، المؤلف من 12 ألف كلمة وكان الكتاب يتحدث عن المشهد المتغير لصناعة الموسيقى"، هكذا صرّح "كيتشن" الذي حضر العديد من الحفلات المباشرة لـ"بروس سبرينغستين"، و"رولينج ستونز "، و"يو 2".
"أعتقد أن سبب هذا التغيير هو التكنولوجيا لأن المستمعين ليس لديهم نفس العلاقة مع الموسيقى، فهم لا يدخرون المال للذهاب إلى المتجر وشراء ألبوم يمكنك حمله فعلياً، لذلك لديك علاقة مختلفة مع الأغنية الآن."
ويشكو "كيتشن"، الذي يعمل أيضاً مغنياً بدوام جزئي في دبي، من افتقار الموسيقى اليوم إلى روح الفريق.
"في الماضي، كنت تحتاج إلى موسيقيين لصنع الموسيقى. كان الأمر أشبه بحفلة، حيث يوجد 5 أشخاص في الدائرة، وكل منهم يعزف أجزاء مختلفة. وهذا يضيف إلى الطاقة. وبصفتنا بشراً، يمكننا أن نكتسب الشخصية البشرية، وربما تعويض القليل من النقص. ولكن الطاقة تبقى موجودة. أما الآن أصبح كل شيء نقياً للغاية، ويتم على الكمبيوتر لذا كل شيء دقيق رياضياً. لكنه لا يتمتع بالشخصية" كما قال.
"الناس مثلي يحبون الموسيقى المباشرة، والعاطفة، والطاقة، والشغف ولكن التكنولوجيا للأسف تأخذ سحر الموسيقى."
عدم الصبر
وتعتقد "فرانشيت" أن الموسيقيين الجدد يفتقرون أيضاً إلى الصبر اللازم لخلق شيء ما باستخدام الآلات الموسيقية.
"الآن، بضغطة زر، يمكنك توليد إيقاع. يستغرق تعلم العزف على آلة موسيقية مثل الكمان، أو العزف على البيانو الكلاسيكي، وقتاً. أما الآن فالأولوية هي للسرعة والأداء"، كما قالت "فرانشيت" التي لم يسبق لها أن ابتكرت قطعة موسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الكمبيوتر.
في حين أن التكنولوجيا ستستمر في تغيير كل شيء في العالم الذي نسميه موطننا، فإن الرغبة في تأليف موسيقى جيدة حتى في نوع موسيقى الروك لن تتلاشى أبداً.
تقول "سبنسر"، شريكة "فرانشيت" الأصغر في الفرقة، أنه حتى الموسيقيين الشباب قادرون على كتابة كلمات مثيرة للتفكير وخلق إيقاعات تهز الروح.
"ربما لم يعد هناك الكثير من فرق الروك كما رأيتهم في الماضي، ولكن هناك العديد من الفرق المستوحاة من موسيقى الروك الآن. هناك الكثير من فناني الجيل زد، الذين لا تطلق عليهم فناني روك، لكن موسيقاهم وكتاباتهم لها تأثير واضح على موسيقى الروك"، كما أفادت.
"أعتقد أن الأمر يتعلق بانعكاس الجيل، فالأغاني التي يكتبونها هي ما يختبرونه في الحياة الآن. هناك بعض فرق الروك المميزة بين الجيل الجديد، لكنها ليست من التيار السائد، وليست مشهورة، بل هي متخصصة للغاية."
موضوع معقد
ما إذا كانت موسيقى الروك أو فرق الروك ستظل قوية هو موضوع حتى صحيفة "الغارديان" و"فوربس" تناولته بشكل معمق.
لقد نجح "جوي باروا"، الموسيقي الهندي الماهر الذي ألف أغاني لأفلام مثل "مارجريتا ويذ أ سترو"، و"ليلى ماجنو"، و "ووه بهي دين ذا"، في الوصول إلى الهدف من وجهة نظره حول نوع موسيقي اكتسب مكانة كبيرة في الستينيات والسبعينيات عندما عبر الموسيقيون عن غضبهم ضد الحروب.
"لم تكن موسيقى الروك أبداً شكلاً موسيقياً شائعاً، بل كانت دائماً طائفة وعملاً من أعمال التمرد. لذا فإن موسيقى الروك موضوع يتطلب مناقشة مختلفة"، كما قال "باروا".
والواقع أن الإجابات على مثل هذه الأسئلة تظل محيرة لأننا لم نعد نرى فرقاً موسيقية مثل "ليد زيبلين" و"كوين".
ولكن، كما قال "سبنسر"، فإن هؤلاء الموسيقيين المشهورين سيستمرون في إلهام المطربين الجدد رغم انفجار التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي.