"براين آدامز" يكشف عن عالمه الفوتوغرافي لأول مرة في دبي

تأتي لحظة في مسيرة أي نجم تصبح فيها أسطورة الشهرة أكبر من النجم نفسه. حينها تتغلب "الشخصية العامة" على "الشخص"، فلا يبقى الوجه إلا كصورة يستهلكها الجمهور. تجريد النجم من هذه الهالة يبدو أمرًا شبه مستحيل — لكن إذا تحقق ذلك، تُخلق لحظة سحرية. النظرة حينها يجب أن تكون بسيطة، صادقة، بلا تكلف... لأن حتى النجم، وراء الأسطورة، يتوق لأن يُرى حقًا.
وعندما تنظر إلى صور براين آدامز الفوتوغرافية، فهذا بالضبط ما تشعر به شعور أن تُرى بصدق. رغم أن من يظهرون أمام عدسته هم من أكثر الرموز شهرة بعصرهم. سواء كانت إيمي واينهاوس الراحلة بقَصة شعرها المميزة التي تغطي وجهها بتعبير طفولي مرح، أو ميك جاغر وهو يطلق أروع حركاته خصيصًا لعدسة آدامز، فإن لهذه الصور أيقونية خاصة، نابعة من القواعد البصرية التي تجسّدها — ليس فقط بسبب مَن يقفون أمام الكاميرا، بل أيضًا بفضل من يقف خلفها. النتيجة هي تصادم عالمين، وما ينتج عنه هو نظرة حميمية عميقة تُشعر المشاهد وكأنه كان حاضرًا في الغرفة أثناء التقاط الصورة.
براين آدامز — لطالما كان الرجل خلف الموسيقى، أما الآن فهو خلف العدسة أيضًا. ولأول مرة في المنطقة، يتعاون مع معرض JD Malat لإطلاق مشروعه الجديد (#SHOTBYADAMS)، وهو إصدار جديد يضم مجموعة من أعماله التصويرية على مدى السنوات العشر الماضية، يأتي عقب كتابه Exposed الصادر عام 2012، ليُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط في وسط مدينة دبي.
من الملكة إليزابيث الثانية والدالاي لاما إلى كيت موس وناعومي كامبل، يضم الكتاب ما يقارب 200 صورة لأشهر الشخصيات من عوالم الموسيقى والسينما والموضة وغيرها. يستمد آدامز صوره من حياة قضاها تحت الأضواء، فينجح في إزالة هالة الأسطورة عن المشاهير ليكشف عن شيء خام، حميمي، وإنساني بعمق. تخيّل إرث آندي وارهول لكن من خلال عدسة معاصرة، تحافظ على عفوية وبساطة رموز يعرفها جيل اليوم غالبًا عبر الحنين فقط. وكما كتب جورجيو أرماني في مقدمة الكتاب: «أحب أن كل هذا بسيط بالنسبة لبراين، تمامًا مثل العنوان المباشر الذي اختاره لكتابه، والذي يضم سلسلة من الصور الفريدة: Shot by Adams.»
في أولى تجاربه بالشرق الأوسط، يعرض النجم الكندي سلسلة بورتريهات باستخدام طبقات من البليكسي غلاس التي تعكس وتكسر الأشكال، فتحوّل صور رموز الثقافة المألوفة إلى أعمال مقاومة لابتذال صور المشاهير، وتدعونا للنظر من جديد والتعمق أكثر. وقبيل المعرض، تحدثنا مع أسطورة الموسيقى نفسه، الذي أخذنا إلى كواليس بعض جلسات التصوير الأكثر تميزًا في مسيرته. وعلى الرغم من أن إجاباته مقتضبة، إلا أن صدقه يعكس روح موسيقاه — الأصيلة، الخام، والدائمة الحضور في قلوب الناس جيلاً بعد جيل.
مقتطفات من مقابلة مع براين آدمز:
كيف بدأت علاقتك بالتصوير؟ هل يمكنك أن تعيدنا إلى أول صورة التقطتها وماذا كشفت لك؟
برايان آدامز: كان عمي يعمل في شركة إلفورد فيلم، وكان يرسل لنا أفلامًا بالأبيض والأسود لنجربها. كنت الوحيد في العائلة الذي استخدمها - في فترة ما من السبعينيات. بصراحة، لا أتذكر أول صورة التقطتها.
هل سمح لك التصوير الفوتوغرافي بالتعبير عن شيء لم تستطع الموسيقى التعبير عنه؟
آدامز: خلال عملي مع المبدعين على تصميم أغلفة الألبومات، بدأت أتحمس لعملية التصوير. كلما عملت مع مزيد من الأشخاص، زاد حماسي. حتى وصلت إلى مرحلة قررت أن أجرب بنفسي. التصوير لا يحل محل الموسيقى. إنه يساعدك على تخيّل ما ستفعله بالموسيقى التي كتبتها. الذراع اليمنى تساعد اليسرى.
الحنين إلى الماضي موضوعٌ متكرر في موسيقاك. هل ينعكس هذا الشعور أيضًا في أعمالك الفوتوغرافية؟
تغلب المشاعر على كتاباتي الموسيقية أكثر من التصوير الفوتوغرافي. أميل إلى التطلع إلى المستقبل أكثر من النظر إلى الماضي.
أنت معروف بحبك للتصوير بالأبيض والأسود. ما الذي يتيح لك التصوير بالأبيض والأسود التقاطه ولا تستطيع الألوان التقاطه؟
هناك شيءٌ أيقونيٌّ وخالدٌ في الصور بالأبيض والأسود. قد يُضفي اللونُ أحيانًا على الصورةِ طابعًا قديمًا.
في كتابك Exposed (2012)، التقطت صورًا لأيقونات مثل إيمي واينهاوس وميك جاغر وليندسي لوهان. هل كشفت لك الصور جوانب لم تكن تعرفها عنهم؟
ميك جاغر هو أفضل شخص يمكن تصويره، كما يمكن أن تتوقع. بل إنه جلب موسيقى رائعة لتُعزف أثناء جلسة التصوير.
أتذكر قصة طريفة مع إيمي، التي لم أكن أعرفها آنذاك. كنت فقط أعرف موسيقاها. حضرت إلى الاستوديو، وجاء معها مصمم الأزياء ببعض الملابس لتجربها لأنها كانت جلسة تصوير أزياء. اقترحت عليها أن تجرب فستانًا من تصميم Armani. قالت إنها لن ترتديه. وبعد بعض الإقناع اللطيف، جربته، التقطنا الصور، ثم أخذت الفستان معها للمنزل.
تغير فن البورتريه كثيرًا منذ صورك الشهيرة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب. اليوم نحن نعيش في عصر السيلفي…
إنه أمرٌ مثيرٌ حقًا. صممتُ غلاف ألبومي الأخير على آيفون!
في مشروعك Wounded: The Legacy of War (2013)، صوّرت جنودًا بريطانيين عادوا من العراق وأفغانستان بإصابات غيّرت حياتهم. ما أبرز ما بقي معك من تلك التجارب؟
كان بالنسبة لي وثيقة ضد الحرب. لقد كُذب علينا بشأن أسلحة الدمار الشامل، وقيل لنا إن العراق كان يشكل تهديدًا، وفجأة وجدنا رجالًا ونساءً على الكراسي المتحركة في الشوارع، جُرحوا مدى الحياة. لا أستطيع تخيل الرعب الذي واجهه العراقيون، لأنهم لم يملكوا ذات التكنولوجيا الطبية التي أنقذت جنود الجيش البريطاني. أنا ممتن لكل الجنود الذين جلسوا أمام عدستي لهذا الكتاب. لقد كانت تجربة مُتواضعة للغاية.
ما زلت تلتقط صورًا لرموز معاصرين عبر سلسلة #SHOTBYADAMS. كيف يعكس معرضك الفردي المقبل في دبي فصلًا جديدًا من أعمالك؟
هذه السلسلة عبارة عن استعراض لأعمالي خلال السنوات العشر الماضية. أنا فخور جدًا بالكتاب، وممتن لكل من ساعد في جعل كل صورة فريدة ورائعة. خلف كل صورة هناك فريق — تمامًا مثل جولات الحفلات الموسيقية، هناك فريق يساعدنا على إيصالها للجمهور.
في هذا المعرض، تستكشف فكرة "رؤية الأشياء من خلال نظارات وردية"، باستخدام ألواح البليكسي غلاس متعددة الألوان لخلق تأثيرات حالمة. ما الذي ألهمك لهذه التجربة؟
ب.أ: هذا ما تعنيه العبارة تمامًا، لكن بألوان متعددة، ليس الوردي فقط! استوحيت الإلهام من حركة البوب آرت في السبعينيات، التي استخدمت ألوانًا جريئة على الصور بالأبيض والأسود. يعمل البليكسي غلاس كاستعارة بصرية لا يعكس الموضوع فقط، بل كذلك افتراضاتنا المسبقة. الأمر يتعلق بالإدراك، والتشويه، وجمال رؤية الأشياء بشكل مختلف.
كيف يؤثر هذا الأسلوب على العلاقة بين الموضوع والمشاهد؟
أحب إعادة تخيّل الأشياء، بنفس الطريقة التي أحب بها خلق شيء من لا شيء — وهذا جوهر التصوير الفوتوغرافي.
يُقال إن عالمنا على وسائل التواصل يعيش خلف الفلاتر، يرى الأشياء "من خلال نظارات وردية". هل ألهمتك هذه الثقافة الرقمية؟
في البداية كان مجرد تجربة، ونجحت فورًا. لذا، بطريقة ما، لم يكن للأمر علاقة بعالم الثقافة الرقمية. الإلهام أتى ببساطة من الفن.
لماذا اخترت دبي كوجهة لأول معرض فردي لك في الشرق الأوسط؟
لأن معرض JD Malat دعاني!
جيل كامل نشأ مع موسيقاك — من اكتشافها في سن الـ18 أو أصغر، إلى الاستمتاع بها اليوم كآباء وأجداد. ما سر صنع موسيقى قادرة على عبور الزمن والأجيال؟
لست متأكدًا أن لدي الإجابة. لست واثقًا أن لأي كاتب أغانٍ جواب لذلك. أكتب الموسيقى لنفسي، وإذا أعجبتني، أشعر أن شخصًا آخر قد تعجبه أيضًا.
الكثير من المعجبين يقولون إنهم يتذكرون والديهم الراحلين من خلال أغانيك — وأن موسيقاك تربطهم ليس فقط بالأحياء بل بأحبائهم الذين رحلوا. كيف ترد على هذه العلاقة العاطفية العميقة مع جمهورك؟
الموسيقى وسيلة قوية جدًا، تقرّبنا وتأخذنا إلى أماكن مختلفة، تريح أرواحنا، تلهمنا للرقص، وتدعونا للتأمل. عالم بلا موسيقى سيكون مكانًا وحيدًا جدًا.
حين تنظر إلى إرثك المزدوج في الموسيقى والتصوير، بماذا تود أن يُعرف؟
أن بإمكانك أن تنطلق من لا شيء… وتستطيع أن تمنح الناس السعادة.
يستمر المعرض حتى 30 سبتمبر في جاليري جيه دي مالات، وسط مدينة دبي، وهو مفتوح من الإثنين إلى الأحد من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.