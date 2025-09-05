"براين آدامز" يكشف عن عالمه الفوتوغرافي لأول مرة في دبي

وعندما تنظر إلى صور براين آدامز الفوتوغرافية، فهذا بالضبط ما تشعر به شعور أن تُرى بصدق. رغم أن من يظهرون أمام عدسته هم من أكثر الرموز شهرة بعصرهم. سواء كانت إيمي واينهاوس الراحلة بقَصة شعرها المميزة التي تغطي وجهها بتعبير طفولي مرح، أو ميك جاغر وهو يطلق أروع حركاته خصيصًا لعدسة آدامز، فإن لهذه الصور أيقونية خاصة، نابعة من القواعد البصرية التي تجسّدها — ليس فقط بسبب مَن يقفون أمام الكاميرا، بل أيضًا بفضل من يقف خلفها. النتيجة هي تصادم عالمين، وما ينتج عنه هو نظرة حميمية عميقة تُشعر المشاهد وكأنه كان حاضرًا في الغرفة أثناء التقاط الصورة.