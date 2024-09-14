برايان آدمز وأنستازيا يتألقان في حفلات رابطة التنس العالمية

مع بيع أكثر من 30 مليون نسخة من أسطواناتها على مستوى العالم، حازت أنستاسيا على أكثر من 225 جائزة في 31 دولة وتصدرت أغانيها قائمة أفضل الأغاني في 19 دولة. وأصبحت أنستاسيا أفضل فنانة بوب جديدة مبيعًا في العالم في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية لعام 2001.