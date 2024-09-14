برايان آدمز وأنستازيا يتألقان في حفلات رابطة التنس العالمية
استعد للرقص والغناء مع أغاني "أنستاشيا" الجذابة مثل I'm Outta Love و Freak of Nature في ديسمبر/كانون الأول. ستحيي أنستاشيا حفلة موسيقية في منافسات رابطة التنس العالمية The World Tennis League (WTL)، والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول.
وتنضم بذلك إلى "برايان آدمز"، الذي من المقرر أن يؤدي عرضاً في ليلة افتتاح البطولةWTL 2024، وستعتلي المسرح في 20 ديسمبر.
مع بيع أكثر من 30 مليون نسخة من أسطواناتها على مستوى العالم، حازت أنستاسيا على أكثر من 225 جائزة في 31 دولة وتصدرت أغانيها قائمة أفضل الأغاني في 19 دولة. وأصبحت أنستاسيا أفضل فنانة بوب جديدة مبيعًا في العالم في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية لعام 2001.
هل تتطلع إلى الحفلات الموسيقية والمباريات؟ لا نلومك على ذلك. بمجرد حصولك على تذاكرك لبدء العرض، يمكنك استخدامها للحصول على خصم على دخول مباريات التنس في ذلك اليوم.
تبدأ أسعار التذاكر لحضور حفل أنستاسيا من 249 درهماً وهي متاحة على الموقعين الإلكترونيين etihadarena.ae وplatinumlist.net.