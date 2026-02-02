"برايان آدامز" في "ليالي السعديات" بأبوظبي 15 فبراير

في 15 فبراير، يستعد أسطورة الروك الأمريكي برايان آدامز لاعتلاء المسرح في ليالي السعديات عشية الذكرى السنوية لألبومه الأول، Bryan Adams، الذي دفعه إلى الشهرة الواسعة.
صدر الألبوم عام 1980، ولم يطلق مسيرة آدامز' فحسب، بل حدد نبرة مسيرة تركت تأثيرًا هائلاً على الثقافة الشعبية. حتى اليوم، لا تزال أغانيه الناجحة مثل Have You Really Loved a Woman و Everything I do, I do it for you تُدندن من قبل الناس بشعور كبير بالحنين إلى الثمانينات والتسعينات.
في هذه العقود، تحول آدامز من كونه كاتب أغاني إلى مغني قوي. كل أغنية فردية له—من Summer of 69 إلى Straight From The Heart—تحدثت إلى المعجبين بطريقة لم تفعلها سوى قلة من الأغاني الأخرى. كل أغنية صدرت خلال هذا الوقت عززت نجومية آدامز’ إلى درجة أنه يُنسب إليه الآن بيع ما بين 75 و 100 مليون تسجيل وأغنية فردية في جميع أنحاء العالم.
المغني وكاتب الأغاني ليس غريباً على الإمارات العربية المتحدة. في العام الماضي فقط، صدر مجلد جديد من أعماله التصويرية في وسط مدينة دبي، والذي ضم أسماء عالمية مثل الدالاي لاما، الملكة إليزابيث الثانية، كيت موس، ونعومي كامبل، من بين آخرين، وسلط الضوء على جانب مختلف من أعمال آدامز’. في ذلك الوقت، قال لصحيفة الخليج تايمز، “الموسيقى وسيلة قوية جداً، فهي تجلبنا وتأخذنا إلى أماكن، وتهدئ أرواحنا، وتلهمنا للرقص، وتلهمنا للتفكير. عالم بلا موسيقى سيكون مكاناً وحيداً جداً.”
يأتي ظهور آدامز’s بعد قائمة رائعة من العروض التي تشمل ماكس ريختر، ريكي مارتن، ماريا كاري (7 فبراير) وجون ماير (15 فبراير).