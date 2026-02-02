"برايان آدامز" في "ليالي السعديات" بأبوظبي 15 فبراير

المغني وكاتب الأغاني ليس غريباً على الإمارات العربية المتحدة. في العام الماضي فقط، صدر مجلد جديد من أعماله التصويرية في وسط مدينة دبي، والذي ضم أسماء عالمية مثل الدالاي لاما، الملكة إليزابيث الثانية، كيت موس، ونعومي كامبل، من بين آخرين، وسلط الضوء على جانب مختلف من أعمال آدامز’. في ذلك الوقت، قال لصحيفة الخليج تايمز، “الموسيقى وسيلة قوية جداً، فهي تجلبنا وتأخذنا إلى أماكن، وتهدئ أرواحنا، وتلهمنا للرقص، وتلهمنا للتفكير. عالم بلا موسيقى سيكون مكاناً وحيداً جداً.”