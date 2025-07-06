"براد بيت" يروّج للتراث الهندي في "فورمولا 1: الفيلم" بقميص "تانغاليا" الأصيل

في أحدث إنتاجاته، فيلم "فورمولا 1: الفيلم"، قدّم نجم هوليوود براد بيت سباقات السيارات على أعلى مستوى لجمهور أوسع، وشيئًا آخر لا يقل تميزًا. إنه أسلوب النسيج الهندي الذي يجذب الآن المزيد من الاهتمام: تانغاليا .
في جلسة تصوير خلف الكواليس، ارتدى بيت قميصًا من Tangaliya باللون النيلي، من علامة الأزياء 11.11/Eleven.Eleven.
تم اختيار القميص القطني العضوي من قبل مصمم الأزياء جوليان داي لإضفاء الأصالة على شخصية بيت لسوني هايز، وهو سائق سباقات فورمولا 1 تجاوز ذروته ويقود فريقًا مكافحًا للعودة إلى منصة التتويج.
نسّق ممثل نادي القتال القميص مع بنطال جينز، وكانت الإطلالة رائعة. بصراحة، لا نملّ منها أيضًا!
وأوضح جوليان داي، في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع مؤسسة الأخبار الهندية News18 ، أن اختيار قطعة 11.11/eleven eleven كان متعمدا ومدفوعا بنبرة السرد في الفيلم.
نُقل عن داي قوله لموقع News18 : "ساعدته درجات النيلي الناعمة على اختيار الألوان المناسبة له". وأضاف: "العلامات التجارية الهندية رائجة جدًا هذه الأيام. استخدامها للأقمشة والأصباغ الطبيعية، وطريقة صناعتها اليدوية، تتناسب تمامًا مع البيئة الحالية".
ومع ذلك، فإن هذا المعدل الرائع يتطلب الكثير من الجهد.
نسج تانغاليا، موطنه الأصلي سوريندراناغار، في منطقة سوراشترا بولاية غوجارات غرب الهند، يتطلب جهدًا كبيرًا، ويعود تاريخه إلى سبعة قرون على الأقل. يتضمن هذا النسج لف خيوط بألوان متباينة حول خيط القماش، مما يمنحه مظهرًا مميزًا بنقاط بارزة. الملابس المصنوعة منه، بما في ذلك القمصان والشالات والتنانير، متينة، وتُستخدم تقليديًا لتصوير مجموعة متنوعة من الزخارف.
منحت الحكومة الهندية النسيج مؤشرًا جغرافيًا أو علامة GI، مما يعني أن المنتجات القادمة من منطقة معينة تمتلك جودة متفوقة.
تأسست شركة 11.11/eleven eleven piece على يد ميا موريكاوا، خريجة التصميم الجرافيكي من جامعة سنترال سانت مارتن للفنون في لندن، وشاني هيمناشو، ماجستير في تصميم الأزياء من أكاديمية دوموس في ميلانو.
حقق فيلم F1: The Movie ، الذي يقوم ببطولته خافيير بارديم وكيري كوندون ودامسون إدريس، إيرادات ضخمة في شباك التذاكر العالمي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تم فيها عرضه، محققاً نحو 150 مليون دولار (550.9 مليون درهم).
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