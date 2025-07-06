"براد بيت" يروّج للتراث الهندي في "فورمولا 1: الفيلم" بقميص "تانغاليا" الأصيل

في أحدث إنتاجاته، فيلم "فورمولا 1: الفيلم"، قدّم نجم هوليوود براد بيت سباقات السيارات على أعلى مستوى لجمهور أوسع، وشيئًا آخر لا يقل تميزًا. إنه أسلوب النسيج الهندي الذي يجذب الآن المزيد من الاهتمام: تانغاليا .

في جلسة تصوير خلف الكواليس، ارتدى بيت قميصًا من Tangaliya باللون النيلي، من علامة الأزياء 11.11/Eleven.Eleven.

تم اختيار القميص القطني العضوي من قبل مصمم الأزياء جوليان داي لإضفاء الأصالة على شخصية بيت لسوني هايز، وهو سائق سباقات فورمولا 1 تجاوز ذروته ويقود فريقًا مكافحًا للعودة إلى منصة التتويج.

نسّق ممثل نادي القتال القميص مع بنطال جينز، وكانت الإطلالة رائعة. بصراحة، لا نملّ منها أيضًا!