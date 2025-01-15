"براجاكتا كولي": من صانعة محتوى إلى كتابة رواية

إن المحتوى الذي تنشئه لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق. لا يمكنك أبداً التنبؤ بما سينجح وما لن ينجح. لقد قمت بإنشاء حوالي 800 فيديو، وكان لدي يقين أن بعضها سيحقق أداء رائعاً، لكن لم تحصل تلك الفيديوهات على أي تفاعل يذكر. ومن ناحية أخرى، الفيديوهات التي قمت بنشرها بشكل عشوائي أو التي لم أكن أعتبرها من أفضل أعمالي، حققت نتائج رائعة. تعلمت أنه ليس لدي سيطرة على ما سيصبح "محتوى فيروسي". تتعلم التكيف مع هذه الحقيقة لأنها تحدث بشكل متكرر. الشيء الوحيد الذي أستطيع التحكم فيه هو إنشاء محتوى يتماشى مع إحساسي الشخصي، وهذا ما حافظت عليه طوال السنوات الماضية. لا ينبغي الحكم على المحتوى سواء كان جيداً أو سيئاً، فيروسياً أو غير فيروسي، حتى يتم نشره.