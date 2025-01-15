"براجاكتا كولي": من صانعة محتوى إلى كتابة رواية
من تبنوا وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر كان لديهم ميزة كبيرة، وهذا ينطبق على العديد من المجالات مثل الترفيه والأعمال وغيرها. هؤلاء الذين بدأوا باستخدام المنصات مبكراً لم يكونوا فقط يتبعون الاتجاه، بل كانوا جزءاً من بناء أساسه. فهموا التفاصيل الدقيقة والخوارزميات وطبيعة تطور وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تصبح سائدة. هؤلاء الرواد أصبحوا اليوم من الخبراء في العصر الرقمي، بعد أن واجهوا تحدياته واستغلوا فرصه منذ البداية. بفضل انخراطهم المبكر، تمكنوا من بناء جمهور مخلص، وطوروا علاماتهم الشخصية، وقاموا بتجربة محتوى أصبح لاحقاً الأساس الذي تبعه الآخرون.
قبل ما يقرب من عقد من الزمان، في إحدى مقابلاته، تنبأ "شاه روخ خان" بأنه في المستقبل، قد يتم تقاسم النجومية بين نجوم السينما وشخصيات مرموقة من منصات أخرى. في الواقع، كان يسلط الضوء على صعود المؤثرين. هؤلاء النجوم العصريون قد وجدوا لأنفسهم مساحة إلى جانب أيقونات الترفيه التقليدية، حيث حصلوا على صفقات رعاية مربحة، وظهروا في برامج الواقع، وساروا على منصات الموضة الدولية كعروض رئيسية، بل وانتقلوا إلى صناعة السينما.
أحد الأسماء التي تبرز بوضوح في هذه القائمة هي "براجاكتا كولي"، التي انضمت إلى ركب وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر وأثبتت نفسها كواحدة من أبرز منشئي المحتوى، وظلت دائماً في المقدمة. وهي خبيرة تقريباً في التفاعل، وقد أتقنت حرفتها وهي الآن تدفع الحدود إلى مساحات جديدة وتنوّع من مشاريعها، وتجرب منصات مختلفة، وتشارك في تعاونات واسعة النطاق. عُرفت في البداية في منصة يوتيوب، ثم انتقلت إلى التمثيل مع "جوجاج جيو" من "دارما برودكشنز" و "ميزمتشيد" من منصة نتفليكس. لديها مشروع آخر قادم على منصة أمازون برايم فيديو. كما غنت بعض الأغاني، وأصدرت بالأمس كتابها "تو جود تو بي ترو" .
وقد زارت دبي في وقت سابق من هذا الأسبوع لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر قمة المليار متابع، وقد أجرت سيتي تايمز لقاء معها لمعرفة المزيد عن كتابها ومشاريعها المستقبلية وما الذي يحفزها حقاً في عالم وسائل التواصل الاجتماعي سريع الخطى.
في الصناعة الرقمية، كل شيء يعتمد بشكل كبير على الإحصائيات، وغالباً ما يتم قياس شعبية الشخص من خلال عدد المتابعين له. هل تعتقدين أن الأرقام يجب أن تحدد شعبية الفنان أو أهميته؟
في البداية، كنت مهووسة بالأرقام، أركز دائماً على تحقيق الأهداف والإنجازات، وأبحث عن الهدف التالي ثم المليون التالي، وهكذا. مع الوقت، أدركت أن الاقتصاد الرقمي ينمو بطريقة تجعل كل شخص لديه وصول مختلف. هناك جمهور كبير في بلدي قد لا يعرفني، رغم الأرقام التي أحققها. وفي المقابل، هناك آخرون الذين وجدوا مجالهم الخاص؛ ربما ليس لديهم عدد كبير من المتابعين، ولكن تفاعلهم قوي.
وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن التركيز على الأرقام أصبح مبالغاً فيه، لكن أليس هذا الأمر دائماً موجوداً؟ فكّر في عدد التذاكر المباعة، وعدد الأسابيع التي يستمر فيها الفيلم في دور السينما، كم يحقق من إيرادات، عدد الشاشات التي يُعرض عليها، أو عدد الحفلات المباعة بالكامل. كانت هذه دائماً إحصائيات مهمة لأن هذه صناعة كبيرة، وفي النهاية، يجب أن تكون كل الأرقام متطابقة على الورق. هناك مستهلكون ومنتجات وشركات تشارك في هذا المجال الآن. فكيف يمكننا أن نتجنب الأرقام الآن؟
قد لا تكون لديك دائماً أفكار جديدة للمحتوى اليومي أو قد تواجهك حالة من العجز الإبداعي، لكن لا بد لك من الاستمرار في تلبية احتياجات الجمهور. كيف يمكنك إدارة التوازن بين العرض والطلب في مثل هذه الظروف؟
إن المحتوى الذي تنشئه لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق. لا يمكنك أبداً التنبؤ بما سينجح وما لن ينجح. لقد قمت بإنشاء حوالي 800 فيديو، وكان لدي يقين أن بعضها سيحقق أداء رائعاً، لكن لم تحصل تلك الفيديوهات على أي تفاعل يذكر. ومن ناحية أخرى، الفيديوهات التي قمت بنشرها بشكل عشوائي أو التي لم أكن أعتبرها من أفضل أعمالي، حققت نتائج رائعة. تعلمت أنه ليس لدي سيطرة على ما سيصبح "محتوى فيروسي". تتعلم التكيف مع هذه الحقيقة لأنها تحدث بشكل متكرر. الشيء الوحيد الذي أستطيع التحكم فيه هو إنشاء محتوى يتماشى مع إحساسي الشخصي، وهذا ما حافظت عليه طوال السنوات الماضية. لا ينبغي الحكم على المحتوى سواء كان جيداً أو سيئاً، فيروسياً أو غير فيروسي، حتى يتم نشره.
لقد احتل المؤثرون مساحات كانت مخصصة تقليدياً للممثلين بسبب شعبيتهم. هل تعتقدين أن هذا عادل لشخص يدرس هذه المهنة؟
أحب أننا نعيش في زمن حيث الفرص ليست محدودة. الأمر ليس وكأنك تحصل على أربع تجارب أداء فقط في العام، وبأخذ مكان واحد، فإنك تزيد من الإشباع. لو كان هذا صحيحاً لحصلت على مهام التمثيل بناءً على أرقامي، لكنت نجحت في كل تجارب الأداء التي قدمتها على مدار السنوات الخمس الماضية. لقد أجريت مئات منها، وقبل السفر إلى دبي هذا الصباح، حاولت إجراء تجربتي أداء. لذا، من الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام. إنه أيضاً اختبار واقع للمبدعين مثلي الذين يريدون التنويع بما يتجاوز ما نقوم به حالياً.
الآن بعد أن صنعت لنفسك اسماً وأصبحت معروفة على نطاق واسع كشخصية عامة، ما هو الشيء الذي تبنيته والذي كنت تتجنبيه في البداية؟
لا أفكر في أي شيء محدد، ولكن نعم، أنا لست من النوع الذي يحب ارتداء الملابس الأنيقة. ذهبت إلى إحدى المناسبات بشكل عرضي، وفي اليوم التالي، جعلتني شبكة الإنترنت أشعر وكأنني ارتكبت جريمة. ثم هناك تلك الإطلالات المزعجة في المطار. كدت أقع في هذا الفخ، لكنني قلت لنفسي إنني هنا للعمل لعقود عديدة أخرى، ولا ينبغي أن يحدد هذا من أنا. أنا لست مرتاحة لارتداء الملابس الأنيقة في المطار، لذلك قررت التمسك بما أحب القيام به بدلاً من الاستسلام للضغوط، وأعتقد أنني وجدت التوازن.
لقد ألقيت بعض الخطابات المهمة وظهرت بشكل ملحوظ في فعاليات عالمية مثل قمة المناخ كوب 28 وقمة غولكيبرز. كيف جاءتك هذه الفرص؟
بدأ كل شيء في عام 2015 عندما بدأت الحديث عن الصحة العقلية، وقد لاقى ذلك صدى قوياً لدى جمهور أكبر. كنت طفلة نحيفة للغاية من خلفية الطبقة المتوسطة، قادمة من مكان آمن. ولكن عندما عرضت نفسي لأول مرة، أدركت أنني أصبحت أكثر عرضة لآراء الآخرين. بدأ الناس يقولون إنني أبدو مثل العمود، ولا أضع مكياجاً، وأبدو سيئة التغذية، من بين أشياء أخرى. عندها أدركت أنني قد بنيت بالفعل مجتمعاً داعماً من خلال قناتي من خلال الحديث عن إيجابية الجسد. كنت محظوظة أيضاً بالعمل مع متعاونين رائعين، بدءاً من يوتيوب، يليه وي آر يوفا، وغولكيبرز، ومؤسسة ميشيل أوباما، وفرص مثل الذهاب إلى الأمم المتحدة وكوب 28. لم يكن الامر متعمداً على الإطلاق. أنا في الواقع أحب التحدث عن الأشياء التي تهمني وجمهوري.
لقد بدأت للتو كمؤلفة برواية تو جود تو بي ترو . ما الذي ألهمك لكتابة رواية رومانسية، وهل يمكنك أن تشرحي لنا العملية؟
بصراحة، ما زلت مندهشة من كل ما حدث. عندما بدأت في صنع مقاطع فيديو على يوتيوب، لم أتخيل أبداً أن الأفلام، أو المنصات الرقمية، أو الأحداث العالمية ستأتي في طريقي. قد خضت بعض المغامرات، فشلت في البعض ونجحت في البعض الآخر، لكنها كانت كلها اختيارات واعية. أحب أن أكون شخصاً مرناً وأحب تجربة أشياء جديدة. خلال فترة الإغلاق، أدركت أنني أريد استكشاف السرد القصصي طويل المدى وتطوير الشخصيات بشكل أكبر. وعلى الرغم من أنني لم أكتب نصاً سينمائياً من قبل، بدأت في كتابة مقتطفات من مذكراتي وفيديوهاتي. لكي ألتزم تماماً، قمت بالإعلان عن ذلك علناً، وهو ما ساعدني في البقاء مخلصة للهدف. تواصلت معي دار هاربر للتأكد مما إذا كان لدي ناشر وطلبوا بعض الفصول. بدأت الكتابة في 2023، وأنهيت المسودة الأولى في أبريل 2024، والمسودة النهائية في نوفمبر 2024، وتم إطلاق الكتاب في 13 يناير. إنه رواية رومانسية، والشخصيات الرئيسية هي أفاني وأمان.