ترفيه

بجوائز تصل إلى 200 ألف درهم: شرطة دبي تطلق النسخة الخامسة من بطولة الرياضات الإلكترونية

في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2025 وأصدرت كتاب قواعد البطولة، الذي يحدد إرشادات المشاركة
الصورة: ملف KT

الصورة: ملف KT

تاريخ النشر

نداء إلى جميع عشاق الرياضات الإلكترونية! ستُقام النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2025، ويمكن للمشاركين الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم إماراتي.

وأصدرت الهيئة كتاب قواعد البطولة، الذي يحدد المبادئ التوجيهية حول الأهلية والتسجيل والفرق والجوائز والمزيد لسبع ألعاب: Valorant، Counter Strike 2، Mobile Legends: Bang Bang، Dota 2، EAFC25، Super Smash Bros Ultimate وGameJam.

يعتمد مبلغ الجائزة المالية التي يمكن للاعبين الحصول عليها على نوع اللعبة. تقدم لعبتا Valorant وCounter Strike 2 أعلى مجموع جوائز بقيمة 40,000 درهم إماراتي لكل منهما، وسيتم توزيعها على ثلاثة فرق فائزة. أما لعبتا Super Smash Bros Ultimate وGameJam، فتقدمان أقل مجموع جوائز بقيمة 10,000 درهم إماراتي لكل منهما، وسيتم توزيعها على الفائزين.

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يجب على المشاركين أيضًا الالتزام بأفضل سلوك. يتضمن دليل القواعد مدونة سلوك شاملة تتضمن أفعالًا قد تؤدي إلى استبعاد اللاعبين، مثل كسر وحدة التحكم، وإساءة استخدام الإيقاف المؤقت أثناء اللعبة، وقطع الطاقة.

البطولة، التي تتميز بمنافسات عالية المستوى وتحديات مكثفة، مفتوحة للاعبين واللاعبات من سن 10 إلى 35 عامًا، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات. وستُقام البطولة في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

دبي تدفع لمزيد من النساء في الرياضات الإلكترونية والألعاب من خلال مبادرات دعم جديدة. لاعبات بارزات يتنافسن على لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تعرف على أول فريق نسائي إماراتي للرياضات الإلكترونية يشارك لأول مرة عالميًا في بطولة العالم بالرياض.

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