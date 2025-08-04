بجوائز تصل إلى 200 ألف درهم: شرطة دبي تطلق النسخة الخامسة من بطولة الرياضات الإلكترونية

يعتمد مبلغ الجائزة المالية التي يمكن للاعبين الحصول عليها على نوع اللعبة. تقدم لعبتا Valorant وCounter Strike 2 أعلى مجموع جوائز بقيمة 40,000 درهم إماراتي لكل منهما، وسيتم توزيعها على ثلاثة فرق فائزة. أما لعبتا Super Smash Bros Ultimate وGameJam، فتقدمان أقل مجموع جوائز بقيمة 10,000 درهم إماراتي لكل منهما، وسيتم توزيعها على الفائزين.