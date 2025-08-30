بث "جونغكوك" المباشر يثير ضجة: اعترافات شخصية ومفاجآت للآرمي

عادةً ما تكون جلسات جونغكوك المباشرة عبر ويفيرس أطول من ساعة؛ يتحدث خلالها عن حياته، يغني لمعجبيه، وأحيانًا ينام أثناءها. لكن هذه المرة كشف لهم بعض المستجدات: منها أخبار عن ألبوم بي تي إس الجديد، أحاديث طويلة عن الطعام، تطورات حالة كلبه "بام" الذي أصبح بخير الآن، والأهم من ذلك إعلانه أنه مختلف عصبيا "Neurodivergent"