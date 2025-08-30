بث "جونغكوك" المباشر يثير ضجة: اعترافات شخصية ومفاجآت للآرمي

جونغكوك، أصغر عضو في فرقة "بي تي إس"،الذي سيبلغ من العمر 28 عامًا بعد يومين فقط، فاجأ نجم البوب الكوري معجبيه ببث مباشر طويل يوم الجمعة عبر منصة ويفيرس (Weverse).
وقد حصد البث حتى الآن أكثر من 18 مليون مشاهدة، وكان مليئًا بالمفاجآت بما في ذلك انضمام صديقه وزميله "كيم تايهيونغ" بشكل عفوي، وكأنه يشارك في تقديم الجلسة.
عادةً ما تكون جلسات جونغكوك المباشرة عبر ويفيرس أطول من ساعة؛ يتحدث خلالها عن حياته، يغني لمعجبيه، وأحيانًا ينام أثناءها. لكن هذه المرة كشف لهم بعض المستجدات: منها أخبار عن ألبوم بي تي إس الجديد، أحاديث طويلة عن الطعام، تطورات حالة كلبه "بام" الذي أصبح بخير الآن، والأهم من ذلك إعلانه أنه مختلف عصبيا "Neurodivergent"
لم يتوقع كثير من المعجبين هذا الاعتراف الصريح. حيث طلب أحدهم أثناء البث من جونغكوك أن يتوقف عن الحركة وهو جالس، فرد بابتسامة قائلاً: "لا أستطيع التحكم في الأمر، أعتقد أن لدي فرط حركة وتشتت انتباه عند الكبار. لا أستطيع التوقف عن الحركة."
فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) هو اضطراب نمائي عصبي يؤثر غالبًا على التركيز والقدرة على الجلوس بلا حركة، وقد تبدأ أعراضه في الطفولة وتستمر حتى البلوغ.
اعتراف جونغكوك فاجأ الكثير من جمهوره، بينما عاتب آخرون المعجب الذي دفعه إلى هذا التصريح الحساس.
كشف جونغكوك وتايهيونغ أنهما قررا زيادة تمارين الكارديو (أي التمارين القلبية) من خلال الركض على ضفاف نهر هان في سيول ثلاث مرات أسبوعيًا بعد غروب الشمس.
المفاجأة الأكبر كانت أنهما دعوا معجبي "آرمي" للانضمام إليهما في هذه الجلسات الرياضية، لكن وفق قواعد محددة:
يمكن الركض بجوارهما لكن دون التحدث مباشرة. يكفي فقط التلويح لإظهار أنك من الـ "آرمي".
يُمنع القيام بتصرفات غريبة أو الإشارة المزعجة بالأصابع.
لا يُسمح بالتقاط صور لهما وهما يلهثان أو يتصبّبان عرقًا.
والأهم: ممنوع تجاوزهما في الركض، لأن ذلك سيكون "طعنة في كبريائهما" – على حد قولهما، مازحين.
قب عودته مع أعضاء بي تي إس من الولايات المتحدة حيث عملوا على ألبومهم الجديد، أشار جونغكوك إلى أنه لم يقضِ وقتًا كافيًا في منزله الجديد منذ إنهاء خدمته العسكرية الإلزامية.
خلال البث المباشر، قرر فجأةً التنزه وعرض جزءًا من منزله ذي الإضاءة الخافتة. وألقى المعجبون نظرة على جهاز التلفزيون المزود بسماعات متعددة، وصالة الألعاب الرياضية، والسلالم، وتصميم شقته في الطابق الثاني. كما كشف عن شغفه بالبخور.
جونغكوك معروف بعشقه الكبير للقبعات الصوفية السوداء (Beanies)، التي يرتديها في مختلف المواسم. وأوضح للمعجبين أنه يمتلك تسع قبعات متشابهة تمامًا وليست واحدة يكرر ارتداءها.
وقال مازحًا: "رجاءً لا تفهموني خطأ، لدي تسع قبعات من اللون نفسه. حتى لو بدت متطابقة، فهي نوعان مختلفان. وأحيانًا حتى أنا أعجز عن التفرقة بينهما".
يُعرف جونغكوك بحرصه الشديد على نظامه الغذائي ولياقته البدنية. حيث يقضي ساعات في صالة الألعاب الرياضية، وكثيرًا ما تحدث عن بذله جهدًا شاقا للحفاظ على وزنه.
كشف أنه سيعود إلى نظامه الغذائي وممارسة الرياضة لأنه يحتاج إلى إنقاص وزنه أكثر. عندما سأله أحد المعجبين عما يخطط لتناوله في عيد ميلاده، قال جونغكوك: "عادةً ما آكل مرة واحدة يوميًا. وقال: "في البداية، كنا أنا وتايهيونغ ننوي تناول لحم بطن الخنزير، لكن كان عليّ أن أتناول بعض الطعام، لذا لم أستطع. تناولتُ الجيمباب بدلًا منه."