"بِت واتش": حل مبتكر لرعاية الحيوانات الأليفة في الإمارات
في مدينة دبي الصاخبة، حيث تتنوع الأفق كما يتنوع السكان، اتخذت "مونجا مادان"، وهي مواطنة صربية مقيمة في دبي، خطوة كبيرة لتقديم الرعاية لمحبي الحيوانات الأليفة من خلال تطبيق "بِت واتش" (PetWatch). يَعِد التطبيق الذي تم إطلاقه مؤخراً بإعادة صياغة مشهد رعاية الحيوانات الأليفة في الإمارات العربية المتحدة من خلال ميزات مبتكرة تربط أصحاب الحيوانات الأليفة بمربي الحيوانات الأليفة المعتمدين، مما يضمن السلامة وراحة البال.
مع زيادة نسبة امتلاك الحيوانات الأليفة في الإمارات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع الطلب على خدمات رعاية الحيوانات الأليفة بشكل كبير. وللاستجابة لهذه الزيادة، ظهر تطبيق (PetWatch) كحل مبتكر ونهج ثوري لبناء مجتمع قائم على الثقة لرعاية الحيوانات الأليفة.
وتوضح "مادان" الدافع وراء إنشاء التطبيق وتقول: "ولد تطبيق (PetWatch) نتيجة لوجود حاجة حقيقية بين أصحاب الحيوانات الأليفة. نحن نتفهم المخاوف والقلق حول ترك حيوان أليف محبوب وراءنا. لذلك، تربط منصتنا أصحاب الحيوانات الأليفة برعاة موثوقين وتبني مجتمعاً حيث يتم الاعتناء بالحيوانات الأليفة كعضو من أعضاء الأسرة. جوهر عملنا هو الحب والثقة والأمان. لذلك، نؤمن بقوة أن تطبيق (PetWatch) سيعمل على تحويل مشهد رعاية الحيوانات الأليفة في الإمارات العربية المتحدة".
يشجع التطبيق أصحاب الحيوانات الأليفة ومقدمي خدمات رعاية الحيوانات الأليفة على إتمام عملية التسجيل والتحقق، وهي خطوة نحو تربية الحيوانات الأليفة بشكل مسؤول. كما توفر هذه الخطوة للطرفين الشفافية وراحة البال عند حجز وتقديم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة. يشمل إتمام التسجيل تحميل مستندات الهوية المصورة، ونسخ جواز سفر الحيوان الأليف، وصور الملف الشخصي الأصلية لتسهيل التعرف عليها.
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة (PetWatch) أن أكثر من 68% من مالكي الحيوانات الأليفة أعربوا عن قلقهم بشأن موثوقية مقدمي خدمات رعاية الحيوانات الأليفة. ولعلاج هذه المشكلة، أضافت الشركة مرشحاً جديداً؛ حيث يخضع كل مقدم خدمة رعاية حيوانات أليفة مدرج على المنصة لعملية اعتماد صارمة تشمل التدريب المتخصص، وفحص الهوية، والاجتماعات الشخصية، مما يضمن أن يكون كل مقدم خدمة مجهزاً جيداً للتعامل مع الحيوانات الأليفة بأقصى قدر من العناية والاحترافية.
قالت "مادان" البالغة من العمر 37 عاماً: "تعمل (PetWatch) على تعزيز مجتمع داعم من خلال تقديم دعم متخصص يومي للعملاء، مما يضمن قدرة مقدمي الرعاية للحيوانات الأليفة وأصحابها على الوصول إلى المشورة والموارد المهنية عند الحاجة".
تسهم الميزات الإضافية مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديثات الموقع في الوقت الفعلي، والدردشة داخل التطبيق، في تعزيز التواصل بين أصحاب الحيوانات الأليفة ومقدمي خدمات الرعاية. وهذا ما يضمن تحديث المالكين باستمرار حول أنشطة حيواناتهم الأليفة ورفاهيتها.
معالجات مجربة ومختبرة
وأضافت "مادان": "من خلال الجمع بين الخبرة المعتمدة والمشاركة المجتمعية القوية، تعمل (PetWatch) على تمكين مالكي الحيوانات الأليفة ومقدمي الرعاية على حد سواء. تمثل (PetWatch) - المسجلة في "انوفيشن ون" (Innovation ONE)، مركز دبي المالي العالمي، دبي - أكثر من مجرد منصة؛ بل إنها تحرك نحو نهج أفضل لرعاية الحيوانات الأليفة".
وفي المستقبل، تخطط (PetWatch) لدمج أدوات تتبع الصحة والموارد التعليمية في منصتها، مما يوفر معلومات قيمة حول صحة الحيوانات الأليفة وسلوكها.
حالياً، يتاح تطبيق (PetWatch) للتنزيل على أنظمة (iOS) و (Android)، حيث يقدم حلاً شاملاً يلبي الاهتمامات الأساسية لأصحاب الحيوانات الأليفة - مما يضمن الرعاية الموثوقة والسلامة وتعزيز الشعور بالانتماء داخل مجتمع من أصحاب الاهتمامات المشتركة ومحبي الحيوانات الأليفة. وبينما يتخذ هذا التطبيق خطواته الأولى في سوق الإمارات العربية المتحدة، فإنه يضع سابقة واعدة لمستقبل خدمات رعاية الحيوانات الأليفة، حيث تلتقي التكنولوجيا والمجتمع لخلق بيئة آمنة وسعيدة أكثر للحيوانات الأليفة.
الميزات:
مقدمو خدمات رعاية الحيوانات الأليفة المعتمدون: من خلال برنامج التدريب الإلزامي لمقدمي خدمات رعاية الحيوانات الأليفة، يكتسب مقدمو الخدمة المهارات الأساسية اللازمة لتقديم رعاية عالية المستوى للحيوانات الأليفة.
التحقق والاعتماد: يخضع كل مقدم خدمة رعاية لعمليات تحقق شاملة تهدف إلى بناء أساس من الثقة لأصحاب الحيوانات الأليفة،
خبرة عملية وتعليم مستمر: يتلقى مقدمو خدمات رعاية الحيوانات الأليفة في (PetWatch) تدريباً عملياً من الأطباء البيطريين ومدربي الكلاب، مما يعدهم للتعامل مع أي موقف يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة.
المشاركة والدعم المجتمعي: يعزز التطبيق بيئة داعمة، ويقدم دعماً متخصصاً للعملاء يومياً للحصول على أي نصيحة أو موارد مطلوبة.
ميزات التطبيق المبتكرة: يتضمن التطبيق ميزات مثل ملفات تعريف الحيوانات الأليفة المخصصة، والدردشة داخل التطبيق، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى قوائم التحقق من رعاية الحيوانات الأليفة وخيارات الدفع السهلة، مما يضمن أن يوفر (PetWatch) تجربة سلسة للمستخدم.