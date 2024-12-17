"بِت واتش": حل مبتكر لرعاية الحيوانات الأليفة في الإمارات

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة (PetWatch) أن أكثر من 68% من مالكي الحيوانات الأليفة أعربوا عن قلقهم بشأن موثوقية مقدمي خدمات رعاية الحيوانات الأليفة. ولعلاج هذه المشكلة، أضافت الشركة مرشحاً جديداً؛ حيث يخضع كل مقدم خدمة رعاية حيوانات أليفة مدرج على المنصة لعملية اعتماد صارمة تشمل التدريب المتخصص، وفحص الهوية، والاجتماعات الشخصية، مما يضمن أن يكون كل مقدم خدمة مجهزاً جيداً للتعامل مع الحيوانات الأليفة بأقصى قدر من العناية والاحترافية.