"بالدوني" يقاضي "نيويورك تايمز" و"رايان رينولدز" بتهمة التشهير

وجاء في الشكوى أن "المواجهة كانت عدوانية للغاية لدرجة أن "بالدوني" شعر بأنه مضطر إلى تقديم اعتذارات متكررة، رغم أن سؤاله كان معقولاً تماماً وصدر بحسن نية". وتزعم الشكوى أيضاً أن "ليفلي" رفضت بعد ذلك أداء مشهد الرفع، الذي تم التدرب عليه بالفعل مع بديل.