"بادماناب سينغ" يستعرض رحلته الملكية إلى أبوظبي وزيارة معالمها البارزة

حفيد "مان سينغ الثاني"، "ساواي بادماناب سينغ"، تقلّد مهامّ المهراجا (الملك) عام 2011 عقب وفاة جده "بهواني سينغ". درس في كلية "مايو" في أجمر، ثمّ أكمل دراسته العليا في المملكة المتحدة. يُعدّ "بادماناب سينغ" لاعب بولو شغوف، حيث يشارك في مسابقات دولية، وغالباً ما ينشر صوراً له وهو يمارس هذه الرياضة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أنّه من عشّاق الموضة، ويشاهَد في مناسبات الموضة الكبرى حول العالم، وقد حضر مؤخراً عرض "ديور" في اسكتلندا مع شقيقته "جاورافي كوماري". إلى جانب اهتماماته الشخصية، يركّز "بادماناب سينغ" على الترويج للفنون والحرف اليدوية المحلية في راجستان، من خلال مبادرات مختلفة في ولايته الأصلية في الهند.