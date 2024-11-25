"بادماناب سينغ" يستعرض رحلته الملكية إلى أبوظبي وزيارة معالمها البارزة
في الثانية عشرة من عمره فقط، تقلّد "بادماناب سينغ" مهام "مهراجا جايبور"، ليصبح اليوم أحد أبرز رموز الأناقة في الهند. ولا عجب أن يتهافت متابعوه على إنستغرام لمشاهدة صوره التي تُلقي نظرة على حياته الملكية الفريدة.
وقد شارك "ساواي بادماناب سينغ" متابعيه على إنستغرام لقطات من زيارته الأخيرة لأبوظبي، حيث ظهر في مجموعة من الصور التي التقطها في معالم بارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي والمسجد الكبير، وقد كتب على الصورة: "يومان جميلان في أبوظبي".
حفيد "مان سينغ الثاني"، "ساواي بادماناب سينغ"، تقلّد مهامّ المهراجا (الملك) عام 2011 عقب وفاة جده "بهواني سينغ". درس في كلية "مايو" في أجمر، ثمّ أكمل دراسته العليا في المملكة المتحدة. يُعدّ "بادماناب سينغ" لاعب بولو شغوف، حيث يشارك في مسابقات دولية، وغالباً ما ينشر صوراً له وهو يمارس هذه الرياضة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أنّه من عشّاق الموضة، ويشاهَد في مناسبات الموضة الكبرى حول العالم، وقد حضر مؤخراً عرض "ديور" في اسكتلندا مع شقيقته "جاورافي كوماري". إلى جانب اهتماماته الشخصية، يركّز "بادماناب سينغ" على الترويج للفنون والحرف اليدوية المحلية في راجستان، من خلال مبادرات مختلفة في ولايته الأصلية في الهند.