باتريك غيبسون يجسّد صوت جيمس بوند في لعبة الفيديو الجديدة "007 First Light"

باتريك غيبسون، المعروف بدوره في مسلسل ديكستر: الخطيئة الأصلية، يرتدي عباءة جيمس بوند في لعبة الفيديو القادمة 007 الضوء الأول. وقد كُشفت اللعبة لأول مرة خلال فعالية حالة اللعب (State of Play) في سبتمبر 2025، مانحةً الجماهير لمحة أولى عن بوند في سنواته التكوينية داخل جهاز الاستخبارات البريطاني MI6.
تستكشف لعبة 007 الضوء الأول القصة الأصلية للجاسوس الأكثر شهرة في العالم، حيث يعيش اللاعبون تجربة شاب ذكي وأحياناً متهوّر وهو يخوض برنامج التدريب الصارم لجهاز MI6. وسيشارك اللاعبون مهماته الأولى، ليكتشفوا الأحداث التي شكّلت أسطورته كعميل سري سيعرفه العالم فيما بعد.
سينضم إلى غيبسون طاقم من الممثلين الموهوبين لتجسيد شخصيات جهاز MI6 الداعمة، وهم: "ليني جيمس" بدور غرينواي، "بريانغا بورفورد" بدور إم، "ألاستير ماكنزي" بدور كيو، "كيرا ليستر" بدور مونيبيني، و"نومي ناكاي" بدور السيدة روث. معاً يعدون بتقديم تجربة قصصية غامرة وسينمائية للاعبين.
من المقرر إصدار اللعبة في 27 مارس 2026 على منصات الحاسوب (PC)، بلايستيشن 5 (PS5)، إكس بوكس (Xbox)، وجهاز "نينتندو سويتش 2". ويُتاح الإصدار القياسي للطلب المسبق بسعر 69.99 دولار، مع ترقية تلقائية إلى النسخة الفاخرة (ديلوكس إديشن) لكل من يطلب مسبقاً، وتشمل إضافات تجميلية وإمكانية لعب مبكر قبل 24 ساعة. كما تقدم "آي أو إنتراكتيف" إصداراً خاصاً بسعر 299.99 دولار، يتضمن محتوى فاخر، مجسماً لمسدس "الجولدن غان" (Golden Gun)، شهادة أصالة، علبة معدنية مغناطيسية، سلاح مطلي باللون الذهبي، وبدلة "أوبسيديان غولد" (Obsidian Gold).
بينما وجد عالم الألعاب جيمس بوند المنتظر، لم يُعلن بعد عن اسم الممثل التالي الذي سيلعب الدور. أُعلن عن تولي دينيس فيلنوف قيادة فيلم 007 القادم، وهو مشروع وصفه بأنه "مُثيرٌ للغاية".