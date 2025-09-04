باتريك غيبسون يجسّد صوت جيمس بوند في لعبة الفيديو الجديدة "007 First Light"

من المقرر إصدار اللعبة في 27 مارس 2026 على منصات الحاسوب (PC)، بلايستيشن 5 (PS5)، إكس بوكس (Xbox)، وجهاز "نينتندو سويتش 2". ويُتاح الإصدار القياسي للطلب المسبق بسعر 69.99 دولار، مع ترقية تلقائية إلى النسخة الفاخرة (ديلوكس إديشن) لكل من يطلب مسبقاً، وتشمل إضافات تجميلية وإمكانية لعب مبكر قبل 24 ساعة. كما تقدم "آي أو إنتراكتيف" إصداراً خاصاً بسعر 299.99 دولار، يتضمن محتوى فاخر، مجسماً لمسدس "الجولدن غان" (Golden Gun)، شهادة أصالة، علبة معدنية مغناطيسية، سلاح مطلي باللون الذهبي، وبدلة "أوبسيديان غولد" (Obsidian Gold).